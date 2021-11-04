Тоталитарная цензура в Молдове: Почему режим Санду испугался «ПолитНавигатора»

04.11.2021 16:17 (Мск), Кишинев, Владимир Букарский

Прозападный режим Майи Санду и её приспешников, пришедших к власти на лозунгах демократии и свободы слова, вводит режим жесточайшей цензуры. По требованию Службы информации и безопасности Республики Молдова, которая сослалась на постановление №1 Комиссии по чрезвычайным ситуациям, были заблокирован портал «ПолитНавигатор», а также православный сайт aparatorul.md. Согласно официальному релизу СИБ, эти СМИ «публиковали новости с ложным содержанием».

Какие же «ложные нарративы» возмутили и возбудили блюстителей информационной чистоты из молдавского СИБ?

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Во-первых, информация об отключении районов Молдовы от электричества, содержащаяся в материале Елены Остряковой «Оставшийся без российского газа Кишинев отключают районами. Молдова отправляет гонца в Москву».

Во-вторых, содержащуюся в том же материале информацию о прекращении выработки электроэнергии Молдавской ГРЭС, расположенной в Приднестровье.

В-третьих, отключение Вечного огня на Мемориале воинской славы как «демонстративную акцию властей Молдовы – в ответ на угрозу «Газпрома» прекратить поставки природного газа». Эта интерпретация содержалась в статье Алексея Логофета.

И наконец, «ложные предположения» о причинах газового кризиса в Молдове, содержащиеся в публикации на портале aparatorul.md:

«Новая власть в Кишиневе решила подвергнуть молдаван риску замёрзнуть зимой только для того, чтобы поссориться с Россией» и «великие стратеги из США, которые вместе с другими «провидцами» из Украины нашли формулу банкротства «Газпрома»: прекратить поставки газа из России в Молдову».

Причём это была републикация статьи румынского публициста Теодора Бужора, которая изначально вышла на румынском же сайте Geopolitica.ro.

В этом же релизе содержится опровержение «ошибочной информации», представленной двумя запрещенными интернет-ресурсами. В частности, «временное» отключение системы закачки Вечного огня на Мемориале как демонстрационная акция властей Молдовы является «ложной гипотезой, которая может разжечь межнациональную рознь».

Причём забывают наши доблестные сотрудники СИБ напомнить, что Вечный огонь был вновь зажжён только после стихийных акций возмущения и протеста кишинёвцев, которые понесли к Вечному огню цветы и свечи. Более того – любая критика властей Молдовы может быть приравнена к «разжиганию межнациональной розни» и иным тяжким преступлениям. Сама Санду и её приспешники, конечно, межнациональную рознь не разжигают и общество совсем не раскалывают.

По мнению СИБ, в статье с «ложным содержанием», опубликованной на ресурсе aparatorul.md, делаются «ложные предположения» о причинах кризиса в секторе природного газа в Республике Молдова. То есть отныне в Молдове запрещено критиковать главного кукловода режима Санду – Соединённые Штаты Америки – и даже высказывать сомнения в кристально чистых замыслах Вашингтона.

В связи с этим СИБ запросил у онлайн-ресурсов удаление публикаций, содержащих данную информацию либо ссылки на неё. Более того – «чтобы уменьшить влияние ложных новостей», СИБ призывает граждан страны идентифицировать такие новости, а также «ложные учетные записи, используемые в социальных сетях для интенсивного распространения дезинформации, отправлять информацию в Службу информации и безопасности».

Таким образом, в Молдове фактически установлен фашистский режим, который блокирует сайты не только за неточности, но и за оценочные суждения, которые не устраивают власти Молдовы и их кураторов из-за океана. Более того – главная служба слежки за собственными гражданами открыто поощряет стукачество и призывает жителей страны доносить на СМИ и друг на друга.

Как тут не вспомнить Сергея Довлатова и мучавший его вопрос: «Мы без конца ругаем товарища Сталина, и, разумеется, за дело. И все же я хочу спросить — кто написал четыре миллиона доносов?».

Впрочем, удивляться нет смысла. Точно такой же, откровенно нацистский режим – со слежкой, карателями в камуфляжах и самыми реальными политзаключёнными, уже в течение нескольких лет функционирует и в странах Прибалтики, и в соседнем государстве-недоразумении под названием Украина. Буквально на днях на 14 месяцев тюремного заключения по откровенно политическому обвинению был осуждён судом Латвии публицист и правозащитник Юрий Алексеев. У Майи Санду и её свиты есть достойные примеры для подражания.

Мне же от своего лица хочется поздравить портал «ПолитНавигатор», сотрудничеством с которым я не устаю гордиться. Если фашистская хунта боится вашего слова правды и трусливо вас блокирует – значит, вы всё делаете правильно.