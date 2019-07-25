План Навального по захвату власти в третьем городе России провалился

25.07.2019, Москва, Максим Карпенко

Либералы задумали захватить власть в Новосибирске – третьем по числу населения городе России. Для этого штаб местного кандидата в мэры Сергея Бойко, представляющего Алексея Навального, призвал все партии снять своих кандидатов с сентябрьских выборов и объединиться против нынешнего мэра коммуниста Анатолия Локтя.

Социологи отдают Локтю 45% на будущих выборах, а Бойко – порядка 10%. В комментариях «ПолитНавигатору» представители «оппозиции», к которой взывают у Навального, назвали «бредом» отказ от гонки в пользу Бойко.

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«Это какой-то бред. У нас реальный кандидат, который реально может победить, соответственно. Тем более, в пользу Навального никто никого не будет снимать. Наш кандидат Сафиуллин и мы верим в его победу», – заявила пресс-секретарь лидера партии «Родина» Алексея Журавлева Татьяна Коллегина.

Глава партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин подчеркнул, что политсила не обсуждает снятия кандидата Натальи Пинус. «Этот вопрос не вставал», – сказал Бабурин.

Абсурдом назвал призыв Бойко замглавы фракции «Справедливая Россия», депутат Госдумы Алексей Чепа: «Разные могут быть предложения, но это очень абсурдно. У нас политическая партия, есть своя программа, свои взаимоотношения с нашими избирателями. То, что кто-то из них призывает, – это популизм. Ничего за этими людьми нет, ничего они не добились в жизни. Те избиратели, которые им верят, во многом рискуют. Наша партия будет идти по своей программе и мы будем реализовывать свои задачи».

Ранее сообщалось о том, что представитель несистемной оппозиции в Новосибирске, член команды Алексея Навального, Сергей Бойко, затевает локальный «майдан».