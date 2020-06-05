«Платошкин – американский проект, рассчитанный на дураков» – депутат Госдумы

05.06.2020, Москва, Владимир Гладков

Арест оппозиционного российского политика Николая Платошкина – это законные меры по защите народа и государства.

Об этом в эфире канала «Белрусинфо» заявил депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Фёдоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Не исключено, что его арестовали по моему письму. Потому что мы направили письмо как раз с приложением тех роликов – его адвокаты говорят, что его арестовали за три ролика с призывами к экстремистским действиям, фактически, с призывами уничтожить российский народ и российское государство.

Очевидно, что Платошкин – иностранная сила, десантированная в Россию в 2018 году, в связи со слабыми Навальным и Касьяновым, которые не вытягивали карательной операции против российского государства и народа. Десантировали с целью защитить оккупационные порядки олигархов. Именно поэтому у него такие гигантские деньги, он ездит по всей стране, его крутили на телевидении с утра до вечера. То есть, это в чистом виде американский проект, рассчитанный на дураков. И таких дураков он набрал около полумиллиона на своём сайте. Это большая цифра», – рассказал Фёдоров.

«Очевидно, что его арест – это законные меры по защите народа и государства. Понимаете, сегодня у нас критерии такие: ты можешь быть врагом народа, государства и требовать его ликвидации, но тебя за это нельзя арестовать, потому что такие оккупационные порядки – ты слуга американцев, слуга оккупантов, поэтому ты неприкосновенный.

После плебисцита и после начала конституционной реформы по восстановлению суверенитета, я думаю, что само по себе наличие человека-врага государства будет основанием для его какого-то преследования, потому что государство на то и государство, что должно уметь защищаться. Поэтому в этом плане его арест – это предварительная мера. Я уверен, что как в фильме – «первый пошёл», – добавил депутат.