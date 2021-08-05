Плоды украинизации: Даже обезьяна с гранатой заговорила по-русски

05.08.2021, Одесса, Татьяна Геращенко

Новости Украины

Мысли на русском, сны на русском и русский, впитанный с молоком матери — это, конечно, правда. Но чтобы узнать реальное положение вещей, не обязательно впадать в пафос, способный, по задумке, вышибить у сочувствующих слезу — достаточно посмотреть на простые бытовые ситуации. На то, как говорят украинцы, когда они расслаблены или, наоборот, в стрессе.

Например, как депутаты Рады переписываются со своими любовницами на сессиях или упоминают в мессенджерах «пора из страны валить», что любят исподтишка снимать ими же прикормленные журналисты. Или как Порошенко отбивается от нацика в аэропорту после отдыха в Эквадоре — и голодный, покоцаный на войне нацик его поносит по-русски, и буржуйская, обожравшаяся и упившаяся скотина, огрызается также. Да миллион ситуаций…

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И вот очередное скучное утро в колхозе: удои упали, долгоносик разбушевался, тушку судьи Чауса переставили с места на место и, как все уже знают, атошник с гранатой ворвался в Кабмин, заявив, что это захват.

А списанные из АТО психи обычно не стесняются — то на детской площадке устроят взрыв, то в транспорте, то на коммунальной кухне во время просмотра какого-нибудь сериала про русских ментов. Поэтому и на этот раз зрители прильнули к мониторам: «Ну давай, вуйко, взорви уже эту гранату!». Богоугодное ж дело, не троллейбус чай — Кабмин! За него все спасибо скажут.

Однако шоу не получилось. Захват вышел совсем не динамичным, без спецэффектов. И стенаниями о том, что правительство плюет на нужды всей этой контуженной и колченогой военщины никого не разжалобишь.

Мне коллега из Киева рассказывала, как присутствовала еще во время первой раздачи плюшек, в 2014-м, когда Порошенко выживших на Донбассе обрубков награждал. «Герой» к гаранту на одной ноге шкандыб-шкандыб, а тот — на тебе, герой, электрочайник за десять долларов. А сейчас-то все, зась, кончились чайники — остались только магнитики. На холодильник. С надписью «Крым»… Так что мужика этого, с гранатой, понять можно. Правда, пожалеть нельзя.

Поэтому единственным плюсом, который вытянул эту нудную пьесу, стал тот факт, что все ее действующие лица говорили по-русски. И «герой» с гранатой, как оказалось, кавалер ордена «За мужество», и достойнейшие государственные мужи. С двух сторон — лучшие люди города: один этих проклятых русскоязычных истреблял, а другие его заботливо направляли.

Чиновники Кабмина, у которых вышиванок больше, чем трусов, а из карманов томики Кобзаря выпирают, при папках с золочеными тризубами, а в папках важные государственные планы о том, как этих проклятых русских в своей собственной стране истребить еще больше. И все дружно говорят по-русски. И охрана кабминовская, и полицаи, и прибывший на нейтрализацию побратима спецназ — все! «Это какой-то позор», — сказал бы Швондер. Правда он по сравнению с героями нашей пьесы был умный.

А сам факт разгуливания АТОшных обезьян в тылу с гранатами — так это ерунда, тю, и давно норма (для Украины норма). Старый уже, избитый для укрокино прием. О чем в недавнем интервью Гордону с житейской такой мудростью, по-философски даже, сообщил экс министр МВД Арсен Аваков — мол, прутся и прутся с войны с оружием. А что тут такого — солнце светит, вода течет. Тоже, понятное дело, сообщил по-русски. Вот хоть бы по-татарски, что тоже приветствуется, но нет…

Такая она, правда жизни: сколько ни принимай насильственных законов, загоняющих в тюрьму украинства каждого, кто трудоустроен и вообще существует легально, а говорят все на Украине поголовно по-русски — от президента до рядового полицая. И, собственно, еще неизвестно, на каком языке заговорили бы всякие вятровичи с фарионами, если подлить им в узвар пургену и спрятать ключи от сортира.

А в довершение темы, я еще очень кстати наткнулась в Фейсбуке на размышления активистки Алены Балабы — той самой, которая приблудилась к Одессе и называет ее «южным бандерштатом», а за месяц до страшных событий 2 мая сожгла на Вечном огне Георгиевскую ленту, став своего рода музой для дикого нацовья.

Сейчас Балаба — одна из главных по травле русскоязычных учителей, за что ее, конечно, все время посылают. Тоже по-русски. И вот она, размышляя о несправедливости бытия, выдала:

«Хотите украинский язык в детсадах, например, в Одессе? Доплачивайте воспитательницам 1000 гривен за то, что они используют украинский для детей на работе».

Это уже такой вопль отчаяния, понимаете — если не получается к мове принудить, надо ее купить. А этого, ясное дело, в ближайшие лет сто даже самые упоротые профессиональные украинцы делать не будут, ибо их жизнь сведена до банального каждодневного выживания и работы (если таковая вообще имеется) за еду. А что касается «доплачивайте», то ведь и за секс платят, да только не все соглашаются. Чего судящим по себе патриотам, конечно же, не понять.