Плохие новости для Коломойского: «Процесс превращения Зеленского в кровавого монстра необратим»

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Прокатившиеся по Украине увольнения и аресты высокопоставленных, как и атаки на олигархов, связаны с предстоящими выборами.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил украинский политолог Василий Стоякин.

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«Здесь видно влияние главы офиса президента Ермака, а также влияние США, но самое главное, скорее всего, заключается в том, что в этом году на Украине должны состояться парламентские выборы. Есть юридические проблемы, потому что во время военного положения выборов, по идее, быть не должно, но скорее всего что-нибудь придумают, потому что есть идеологическая необходимость в их проведении. Специально для голосования военное положение на короткое время могут и приостановить», – сказал Стоякин «Московскому комсомольцу».

По его словам, президенту Зеленскому очень важно провести эти выборы в идеальных условиях, «то есть без влияния олигархов».

«Единственной действующей силой на предстоящих выборах должно стать государство. Еще один важный момент: скорее всего военная помощь со стороны США обусловливается различными политическими требованиями, в том числе требованиями деолигархизации. Это нужно для транснационального капитала, чтобы избавить его от конкуренции с крупным украинским национальным капиталом», – говорит эксперт.

Кроме того, он прокомментировал вчерашний обыск у олигарха Игоря Коломойского.

«За Коломойского президент держался до последнего, насколько это возможно. У Зеленского есть определенное отношение к олигарху, который дал ему путевку в жизнь: в бизнес и в политику. И в глубине души Зеленский все же мальчик из хорошей семьи. Но процесс превращения в «кровавого монстра», видимо, стал уже необратимым, поэтому рано или поздно Коломойский будет сдан», – прогнозирует Стоякин.