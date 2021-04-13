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13.04.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Вооруженные силы, Дзен, Крым, Политика, Россия
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Плохие новости для ВСУ. Артиллерийские и десантные катера РФ идут в Черное море


На фоне обострения в Донбассе и планируемого захода в Черное море американских эсминцев с крылатыми ракетами на борту Россия усиливает южные фланги. Так, отряд кораблей Каспийской флотилии продолжил межфлотский переход в Черное море после остановки на рейде в Ростове-на-Дону.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», на сайте Минобороны РФ сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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Отмечается, что на пути по Волго-Донскому каналу протяженностью более 100 километров боевые корабли преодолели 13 шлюзов.

Всего отряд насчитывает 15 кораблей, в том числе три артиллерийских и восемь десантных катеров, а также суда обеспечения. При этом перед выходом из пункта базирования в Махачкале экипажи катеров отработали полный цикл базовой подготовки и выполнили курсовые задачи в море.

Планируется, что экипажи катеров Каспийской флотилии во взаимодействии с силами Черноморского флота примут участие в зачетных морских учениях.

«По приказу командующего войсками Южного военного округа генерала армии Александра Дворникова для проверки готовности к отражению морских и воздушных десантов привлечены подразделения морской пехоты и береговых войск Черноморского флота и Каспийской флотилии.


Контрольная проверка войск ЮВО за зимний период обучения проводится по утвержденному плану подготовки войск на 2021 год и направлена на повышение уровня боевой и оперативной подготовки войск и сил военного округа, совершенствование форм и способов проведения учений, занятий и тренировок с учетом складывающейся обстановки в границах ответственности», – говорится в сообщении.

Также, как сообщал «ПолитНавигатор», в Крым продолжает перебрасываться российская артиллерия и бронетехника.

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