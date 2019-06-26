Плохие новости для Зурабишвили: Москва не собирается мириться с Грузией

26.06.2019

В нынешнем обострении российско-грузинских отношений виноваты грузинские власти, фактически сделавшие Россию потерпевшей стороной.

Об этом в комментарии «Московскому комсомольцу» заявил старший научный сотрудник Института социально-политических исследований стран Черноморского региона Владимир Новиков.

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«Извиняться надо не столько за протесты, сколько за слова президента Саломе Зурабишвили . Она не является антироссийским политиком. Называя Россию «врагом», она хотела перехватить антироссийскую карту во внутриполитических целях. Тем не менее, оскорбление было нанесено», – подчеркнул эксперт.

По его словам, нет никаких оснований для того, чтобы Россия сделала первый шаг и отменила введенные ограничения без всяких условий.

«Москва является потерпевшей стороной. Российского депутата фактически сделали заложником грузинских разборок. Сначала его активно зазывали в Тбилиси, а затем пошли угрозы жизни. Экономических оснований для того, чтобы сделать первый шаг к примирению, у Москвы тоже практически нет. Грузинский рынок слишком маленький, чтобы Россия считала его для себя сколько-нибудь важным. Вместе с тем Грузия является единственной транзитной страной между Арменией и Россией. Может быть, если бы не Ереван, о потеплении отношений вообще не пришлось бы думать», – сказал Новиков.

Как сообщал «ПолитНавигатор», 19 июня в Тбилиси во время доклада на сессии Межпарламентской ассамблеи Православия напали на главу российской делегации, депутата Госдумы Сергея Гаврилова.

В итоге в Тбилиси вспыхнули антирусские бесчинства, виновником которых президент Грузии Зурабишвили объявила Москву, назвав Россию «врагом» и «оккупантом»