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31.05.2021, Вильнюс, Владимир Гладков
 
Tехнологии, Дзен, Интернет, Общество, Оппозиция, Политика, Политические диверсии, Россия
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По цифровизации Россия оставила далеко позади Японию и Европу – либералы бьют тревогу

Российская система предоставления государственных услуг и банкинг развиты куда эффективнее, чем в Японии и...

Российская система предоставления государственных услуг и банкинг развиты куда эффективнее, чем в Японии и странах ЕС.

Об этом в ходе X «Форума свободной России» заявил российский либерал, журналист Андрей Солдатов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В России бюрократию заменила цифровизация в хорошем и плохом смысле. У нас самая продвинутая система государственных услуг и банкинга, намного более продвинутая, чем в Японии или Европе, но при этом системы цифровой слежки внедряются со скоростью абсолютно немыслимой для каких-бы то нибыло других государств.

Я бы сказал, что темпы развития цифровой слежки больше, чем в Китае, где внедрения систем контроля появились и стали развиваться одновременно с появлением интернета. В России же этот процесс идёт примерно с 2012 года, сразу после московских протестов», – сказал Солдатов.

Напомним, ранее Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, предложенный законодательным собранием Севастополя, который предусматривает для граждан возможность участвовать в общественных слушаниях через интернет

Также в Совете Федерации заявили, что в России создается единая биометрическая система.


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