По доносу украинцев в Черногории вызвали в полицию собственника «Русского бара»

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Новости Украины

По заявлению посольства Украины в Черногории были вызваны на допрос в полицию собственник и официанты «Русского бара» в Подгорице, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Как сообщил СМИ собственник «Русского бара» Брано Марич, он был вызван на допрос по поводу того, что персонал заведения носит футболки с буквой Z, хотя законы Черногории не запрещают использование ни кириллицы, ни латиницы.

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По словам Марича, на вопрос сотрудника полиции, что обозначает буква Z на униформе сотрудников «Русского бара», он ответил, что эту букву каждый может трактовать, как хочет, но он лично подчёркивает свою любовь России и её президенту Владимиру Путину.

«Я люблю Россию. Как владелец, я могу указывать своим сотрудникам, что носить, уважая все национальности и всех людей. Наш объект открыт для публики, и любой может сюда прийти. Но если кому-то некомфортно, можно не приходить», – сказал собственник «Русского бара» для протокола.

«Наше заведение уже 11 лет называется «Русский бар», и у нас не было из-за этого никаких проблем. В помещении также есть портрет Владимира Владимировича Путина, российский флаг с буквой Z, эта буква также находится снаружи, под номером входа, и мы не собираемся ничего менять», – отметил Марич.

Помимо Брано Марича, также были допрошены и двое официантов «Русского бара». Кампанию травли сотрудников и клиентов этого заведения посольство Украины в Подгорице начало ещё в августе, однако никто из официантов не уволился, а в самом «Русском баре» всегда много клиентов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в конце октября власти Черногории выслали шесть российских дипломатов, вследствие чего работа консульского отдела посольства Российской Федерации в Подгорице остановлена на неопределенный срок.