По инициативе тягнибоковцев Рада может лишить украинского гражданства получивших российское

13.08.2021, Киев, Тарас Стрельцов

Новости Украины

Все украинцы, получившие паспорт РФ , якобы являются предателями и врагами Киева, а потому должны быть лишены украинского гражданства.

Об этом в своём блоге заявил председатель нацистской партии ВО «Свобода» Олег Тягнибок, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все эти новоиспечённые московские граждане на Донбассе , коллаборационисты и предатели, на данный момент являются гражданами Украины. Они до сих пор получают пенсии из нашего бюджета, пользуются льготами за наш счёт, имеют возможность учиться в наших университетах, до сих пор голосуют на наших выборах. Прекрасно устроились – тут у них украинский паспорт, чтобы пользоваться всеми благами, а там московский, чтобы учинять нам диверсии. Так московиты делали в Крыму, раздавали всем заинтересованным паспорта, а после аннексии автоматически всем паспорта раздали», – сказал праворадикал.

Кроме того, лидер партии «Свобода» подчеркнул, что вскоре всех этих «предателей», получивших паспорт РФ, лишат украинского гражданства.

«Пришло время остановить этот коллаборационизм, и определиться или-или. Либо вы граждане Украины, либо вы граждане другой страны. Либо вы любите и защищаете эту страну, либо валите за поребрик. Именно поэтому депутат от ВО «Свобода» Оксана Савчук подготовила и зарегистрировала в парламенте законопроект №5822 об автоматической утрате гражданства лицами, которые добровольно вступили в гражданство России. Это законопроект молниеносного действия, если за него проголосуют, коллаборационисты с московскими паспортами больше не смогут вытягивать деньги с бюджета Украины», – заключил Тягнибок.

Напомним, ранее в Киеве отметили, русофобское руководство Украины по указке США вмешивается во внутриславянские вопросы и фактически заставляет 90% населения своей страны возненавидеть самих себя .