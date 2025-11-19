Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Не только Донбасс, Запорожье и Херсон являются русскими землями – исторические земли России простираются по обе стороны Днепра, включая Одессу, Николаев, Сумы и даже Галичину.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Ника Санчеза заявил отставной американский офицер Станислав Крапивник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

