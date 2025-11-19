По обе стороны Днепра – русская земля, – экс-офицер армии США
Не только Донбасс, Запорожье и Херсон являются русскими землями – исторические земли России простираются по обе стороны Днепра, включая Одессу, Николаев, Сумы и даже Галичину.
Об этом в эфире видеоблога журналиста Ника Санчеза заявил отставной американский офицер Станислав Крапивник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Если говорить о реальных русских территориях, то Одесса, Николаев, Полтава, Днепропетровск, Киев, Сумы, Харьков – это все русские области.
Когда большевики начали украинизацию в 20-х годах, жители Киева были очень удивлены, узнав, что они украинцы. И их заставляли учить украинский язык, если они хотели занимать какие-либо руководящие должности…
Так что эти люди, эти области, – это русские этнические области. На самом деле Галиция была одним из старейших русских княжеств или провинций, ей более тысячи лет. Но потом пришли поляки и венгры, так что эти области сильно перемешались. Но области по обе стороны Днепра – это русские области», – заявил Крапивник.
