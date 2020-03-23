Аваков анонсировал «оптимистичный голодомор» для украинцев

23.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Надвигающийся на Украину кризис в связи с пандемией коронавируса обернётся массовым голодом среди нищего населения страны.

Об этом своей странице в Facebook написал глава МВД Украины Арсен Аваков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Будем честными – большинство людей в Украине живут, не имея существенных финансовых накоплений – многие семьи живут, что называется, от зарплаты до зарплаты. А у нас коронавирус и карантин. Многие предприятия останавливаются, карантинные меры заставляют закрываться принудительно много маленьких компаний и бизнесов.

Пройдет месяц и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью – купить еду и лекарства. Для многих это проблема и страх №1 сейчас. Это – увы факт, который нельзя не учитывать», – сообщил Аваков.

Также он рассказал, что украинское правительство готовит ряд мер, чтобы максимально уменьшить ущерб от эпидемии, например, президент Владимир Зеленский предложил выплачивать пенсионерам дополнительную тысячу гривен.

Сам Арен Аваков также сделал несколько предложений по борьбе с кризисом: назначить на время карантина пособие по безработице для нуждающихся в размере около 3 000 гривен, установить льготы по некоторым коммунальным платежам, остановить начисление кредитных ставок для частных лиц и запретить предприятиям увольнять работников или отправлять их в неоплачиваемый отпуск в связи с карантином.

«Нет, я не коммунист, не фантазер – и реально понимаю, что у государства и сейчас бюджет трещит по швам – денег нет, а на фоне надвигающегося мирового экономического кризиса и вовсе трудности катастрофические… Придется на пару месяцев пойти на экстраординарные шаги:

Верховной раде немедленно – пересмотреть Государственный бюджет: создать специальный Стабилизационный фонд из которого профинансировать антикризисные меры. Увеличить дефицит госбюджета – существенно, надо считать, но, как мне кажется, миллиардов на 200 как минимум. Не стесняясь! – таков вызов времени. Мне жаль, но придется. Провести секвестр бюджета – сократив затраты на некритические по нынешним временам вложения и инвестиции. Не допуская ущерба по линии обороны и безопасности. Мне жаль, но придется. Обязательно заключить соглашение с МВФ, заручившись поддержкой в антикризисных мерах и, получив финансирование по программам помощи, в том числе по программе поддержки в связи с пандемией коронавируса. Немедленно, и в кратчайшие сроки, провести реструктуризацию внешних долгов Украины, существенно сократив нагрузку по выплатам %% и основного долга в ближайшие годы…

Пандемия накатывает на Украину, у нас еще есть несколько дней, но очень скоро все силы государства будут сосредоточены на медицинских проблемах, борьбе за жизни людей, порядок и систему жизнеобеспечения каждого украинца в этот непростой период.

Поэтому самое время решить несколько ключевых структурных вопросов и честно говорить об этом с обществом. Почему и написал – важно, чтобы каждый из Вас знал, что готовится и обсуждается. И в какой все мы оказались непростой ситуации.

А, впрочем, жизнь, как не крути – череда непростых ситуаций. Берегите себя! Прорвемся! Остаемся оптимистами!», – резюмировал Аваков.

Предложение главы украинского МВД прокомментировал политолог Владимир Корнилов.

Президент Аваков – все-таки мастер логики! Начал свой пост с того, что украинцы через месяц столкнутся с голодом. И закончил призывом «оставаться оптимистами». Такой себе «оптимистичный голодомор»!

А какие реальные меры Аваков предложил для выхода из кризиса? Собственно, два:

Сбить деньги с МВФ (Как не даст? Ну, он же должен Украине!) Объявить дефолт. Правда, Аваков завуалировал это под фразу «немедленно провести реструктуризацию внешних долгов Украины».

Вот и все рецепты от нового президента Украины. Как не президент? Судя по последним его постам, он и является там президентом!», – написал эксперт в соцсети.