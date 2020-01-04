Порошенко прожигает наворованное на яхте в тропиках

04.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Экс-президент Украины Петр Порошенко, продолжающий игнорировать вызовы на допросы, предпочёл улететь в Катар, чтобы откуда отправиться на Сейшельские острова, где в настоящее время и находится на борту фешенебельной 60-метровой яхты «KATINA».

Об этом у себя в Telegram-канале сообщил украинский юрист Андрей Портнов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В эти минуты неявляющийся на допросы и проходящий по делам о мародёрстве, государственной измене и отмывании преступных доходов в офшорах Порошенко находится на 60-метровой яхте KATINA, стоящей на якоре вблизи Сейшельских островов, куда он прибыл после пересадки с рейса Киев-Доха (Катар).

Фешенебельная яхта KATINA ходит под флагом Маршалловых островов, а стоимость её аренды в этот сезон с учётом топлива составляет около 350-380 тысяч долларов в неделю», – написал Портнов.

«Забыл сказать. На одной из самых дорогих яхт, используемой за счёт украденных у украинской армии денег», – добавил юрист.