По украинским катерам стреляли болванками – Червоненко

07.12.2018, Киев, Максим Карпенко

Российские пограничники стреляли по украинским военным катерам вблизи Керченского пролива снарядами без боезаряда.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил экс-депутат Верховной рады, бывший начальник службы безопасности экс-президента Виктора Ющенко, Евгений Червоненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, катера типа «Гюрза-М», которые строятся на заводе, принадлежащем президенту Петру Порошенко, и которые были задержаны российскими пограничниками, только на бумаге изготовлены из бронированной стали, которую, как и топливо для военной техники, Украина, по словам Червоненко, закупает в Российской Федерации.

«Стреляли болванками, а не разрывными, как пишут сейчас журналисты. Потому что следы от разрывного снаряда, как и пули, совсем другие. Это не я, это специалисты пишут. Подозревают, что на этих катерах «Гюрза», которые, кстати, больше река, чем море, обычная шестимиллиметровая сталь, а не броня. А вы знаете, что мы броню на нашу технику импортируем из России? Как и наши танки и БТРы, и самолеты летают на «Роснефти», а не на Exxon Mobil или на Texaco. Почему мы врем себе, мы что сделали себе лучше? Мы что, откажемся от критического импорта?», – заявил Червоненко.

Напомним, в минувшее воскресенье два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» предприняли попытку пройти через закрытый Россией Керченский пролив. После неоднократных предупреждений со стороны российских пограничников о нарушении границы РФ, буксир был протаранен российским сторожевым кораблем «Дон».

После украинские судна и экипаж, нарушивший государственную границу РФ, были захвачены российским спецназом.

На Украине в ответ на это созвали Совбез и Верховную Раду и ввели военное положение в части областей, граничащих с РФ.