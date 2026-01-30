Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Из-за отсутствия теплоснабжения киевляне в периоды недолгой подачи электричества сразу же включают мощные обогревательные приборы. В итоге это лишь усугубляет ситуацию, поскольку сети не выдерживают такой нагрузки.

Об этом пишет антироссийское пропагандистское издание «Украинская правда», пообщавшееся с ремонтниками энергетической компании ДТЭК.

«Я на Оболони живу. И соседи порой такие наивные! Например, один заряжает от домашней розетки свою Tesla. И удивляется, почему в доме автоматы срабатывают и свет исчезает. Другая спрашивает, почему свет выключают. Потому что она же проводку поменяла в квартире. А то, что к ее новой и хорошей проводке электричество должно еще как-то попасть – она не задумывается. То, что сети старые, некоторые не менялись с 1960-х, и они не рассчитаны на эти нагрузки в условиях, когда энергосистему обстреливают ежедневно дронами и ракетами, люди даже не задумываются», – жалуется на киевлян один из энергетиков.

Отмечается, что трансформаторные подстанции регулярно выходят их строя по всей столице.

«Было бы легче, если бы было отопление. Люди хотят согреться, включают кондиционеры, обогреватели. А простой масляный обогреватель тянет 1-1,5 кВт энергии. Плюс бойлер, который также может потреблять до 2 кВт. Добавьте сюда еще зарядную станцию (а может и не одну) которая тянет из сети еще киловатт. А еще может быть кондиционер на 1–1,5 кВт. И это мы не считаем зарядки павербанков и работы плиток, электрочайников и что там еще может быть. Получается вот что: например, у нас расчет, что квартира потребляет где-то 5 кВт энергии, но сейчас эта цифра выше. Сети просто не рассчитывались на такую нагрузку!» – описывает ситуацию работник ДТЭК.

Водитель грузовика, который привез для замены в один из районов новый трансформатор, говорит, что порой киевляне перекрывают дороги и называет их «глупыми людьми».

Из-за погоды и запаркованных автомобилями дворов ремонтные работы вместо нескольких часов могут длиться целый день.