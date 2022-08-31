Почему майдан невозможен в РФ — мнение галичанина

Новости Украины

«ПолитНавигатор» продолжает публиковать записки бывшего жителя Львова, решившего переехать в РФ. Настоящее имя не раскрывается, поскольку родственники остались на Западной Украине. Сейчас сам он проживает в Санкт-Петербурге и порой настроен весьма критично. Тем не менее, мнение экс-львовянина интересно как образец того, что испытывают русофилы, оказавшиеся в реальной России. Предыдущие части «Записок галичанина» можно прочитать здесь, здесь и здесь.

Вряд ли я выскажу что-нибудь новое. Но нередко я слышу фантазии о развале РФ как от майданутых со своей малой Родины, так и от либерального «бомонда» внутри России. В целом, это всё те же россказни, что были в своё время про доллар по 200 или неизбежный дефолт. По большей части это лишь громкие заголовки бульварщины, от тех же авторов, которые лет 10 назад каждый месяц выдавали «сенсацию» о том, что Якубович или Пугачёва умерли. Явления крайне схожие.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

В первую очередь Россию спасает размер. Раскачать Украину, Белоруссию или Казахстан куда проще, быстрее и дешевле, чем огромную страну с множеством разных регионов. А для современного майдана именно так и надо. Это при развале Русской Империи и СССР было достаточно «зажечь» столицу и пару-тройку ключевых регионов, а остальные страдали уже автоматически, их особо и не спрашивали. Впрочем, и столица сейчас стоит намного крепче, чем при одряхлевших царях или генсеках.

Во-вторых, население России куда менее инертное и зажигательное. Изначальной первопричиной украинского майдана, по сути, стало внезапное осознание у глупых людей со скучной жизнью, что они могут кардинально на что-то повлиять и вершить судьбы, да ещё и крайне простым и незамысловатым методом. По сути, это был призыв на народные гуляния, внеочередной выходной, яркий праздник среди бесконечных серых будней. Наивное население клюнуло именно на это, а обещания огромных улучшений в будущем и объяснения неправильности текущей власти были уже вторичны. Каждый хотел вырваться из круговорота будничного выживания.

Тут следует разобраться, в чём были причины нудного серого существования, которому так необходим был внеочередной праздник. В первую очередь — конечно же, нищета. Когда у тебя много идей, жизненной энергии и рвения, но все твои потуги разбиваются о безденежье, очень трудно не сорваться на скользкую дорожку. В России население живёт намного богаче и сыто, чем в Украине 2014 года. Причём дело даже не в доходе и лишней наличности, объёмы которой нам наглядно продемонстрировала «служба безопасности банка». Дело в аппетитах. В комплекте с тем самым шилом, энергичностью и желанием применить себя, у хохлов идёт и огромный букет хотелок. Каждый мой друг детства во Львове может за 5 минут объяснить по пунктам, куда бы он применил гипотетический миллион долларов. Им даже не понадобится чесать затылок и вдумываться — всё давно уже многократно обдумано и обосновано, и они вправду нырнут в омут внезапно открывшихся возможностей с головой. Потому что прекрасно осознают, что второго шанса может не быть.

У относительно северных россиян куда проще темперамент, многое лень, многое уже пройдено и пережёвано, потому и в среднем хотелок меньше. На тот самый гипотетический миллион долларов у многих и не наберётся. Дальше они либо выдадут что-то банальное, типа заначки на чёрный день в той или иной форме, либо перечислят дорогие безделушки, типа голивудской улыбки из зубов-виниров за многие сотни тысяч рублей. И если исходить именно из количества нереализованных хотелок и возможностей их реализовать, россияне многократно «богаче» хохлов.

Катаясь по просторам России, я наблюдаю всё то, чего не видел, либо видел крайне редко в родной Галиции: подготовленные вездеходы, от УАЗов до дорогих иномарок, бороздят леса и болота. На воде полно лодок с рыбаками, гидроциклов с экстремалами, парусников и прочего «потешного флота». Зимой — снегоходы и иные самобеглые сани. Всё это тянут за собой на прицепах. Всё это надо где-то хранить — в гаражах или паркингах. Всё это необходимо обслуживать. Всё это стоит не три копейки. Людям есть чем заняться, они не воют от скуки в четырёх стенах с нулевыми возможностями, как это происходило и происходит на Украине. Получается, что менее требовательное население получает больше отвлечений от серой реальности, а более требовательное — получало меньше. Арифметика крайне проста. К слову, переехавшие в Россию украинцы не уравниваются темпераментом с местными. В сочетании с отсутствием социальных лифтов в РФ и крайне трудным выходом переселенцев на должный уровень сытости, это ставит их под прицел коллективного Запада как отличных претендентов на роль очередной пятой колонны и сегрегации. Это следует учитывать элитам РФ. Простые, но злободневные лозунги типа «хватит кормить арендодателя/банк», «они дали тебе только паспорт и больше ничего», «у тебя тоже была квартира по праву рождения, но она осталась там — чем ты виноват?» взойдут как в сухую землю, не следует допускать подобного.

Отдельная причина — это, не побоюсь этого слова, терпильность россиян. Менее дерзкий менталитет как бы сглаживает острые моменты, которые население переносит психологически проще. На Украине это по большей части никому не понятно. Большинство западенцев, да и украинцев из других частей Украины, по своему темпераменту равны пресловутым кавказцам. Поговаривают, что на Кубани с этим тоже получше, но большинство россиян, грубо говоря, проглотят любое. Я сталкивался с бытовыми примерами этого феномена настолько часто, что статьи не хватит, чтобы их всех пересказать. Ярчайшим было дело неблагополучной супружеской пары: муж безосновательно критиковал жену и относился к ней плохо. Приговаривал, что она страшная и толстая (хотя это не так), и кроме него на неё никто не позарится. Потому нечего даже подумывать о том, чтобы от него уйти, невзирая на скотское отношение. Каких-либо отягощающих, типа детей или совместно нажитого имущества, у пары не было — ничего не препятствовало разводу. Но жена всё это терпела годами.

Я специально опрашивал своих знакомых женщин из Украины, из разных областей, между собой не знакомых и не сговаривавшихся, мол как бы вы отреагировали в аналогичной ситуации. Ответ был один: практически все восприняли бы подобное как вызов — доказать нерадивому муженьку, что ещё как позарятся. Новый муж нашёлся бы довольно быстро, чтобы утереть нос бывшему и поставить его на место. Никто бы не терпел регулярных унижений. Хотя и в Галиции есть определённый процент женщин, которым муж сойдёт любой, лишь бы не записали в неполноценные по этой причине (как и у кавказцев, у рагулей крайне почётно общественное порицание и усилия для поддержания некой репутации). Как терпят плохих мужей, так же терпят и плохое начальство на работе. Когда россияне либеральных взглядов заливают мне свою стандартную песню про «свергнуть тирана», я спрашиваю их о том, довольны ли они своей зарплатой. После этого спрашиваю, что они сделали, чтобы свергнуть или хотя бы поставить на место своего директора, который первоочерёдно виноват в недостойной оплате труда. Ответить им нечего, это логический тупик. А мне смешно — люди, которые не могут потребовать себе повышение зарплаты, требуют свержения президента.

Западенцы — профессиональные скандалисты. Когда россияне по большей части стараются избегать конфликтов, западенцы только бы и ищут, где поконфликтовать. У своих начальников они улучшений требовали регулярно (хоть и безрезультатно), потому для заокеанских кукловодов не составило особого труда перенаправить их на власть. Теперь они требуют равных условий уже у польских панов. У россиян же требовательность заканчивается на кухне или на диване, а также в комментариях в интернете. На деле же большинство из них не пойдёт на то, чем яростно грозится. Мало того, западенский опыт ругани невероятно помогает в России. Во всяком случае в «отмороженном», флегматичном Петербурге. Начиная с простого: наглый мигрант из Средней Азии пытается пролезть без очереди в приёмной миграционной службы с универсальной отговоркой «я тут работаю». Прошёл уже всю очередь, которая «вошла в положение», и у самой двери натыкается на злого галичанина, в грубой манере отправляющего его спрашивать «кто последний». Очередь вздыхает с облегчением, а у азиата явный «разрыв шаблона». Ведь он так делал многократно и ему никто ничего не сказал. Визуально для него галичанин ничем не отличается от других таких же славян. Смешно и грустно одновременно.

Порой даже доходило до абсурда: россияне «заказывали» мне своих соседей. Стоило мне 2-3 раза с руганью и вызовом собственников помещений поставить на место пьянствующие компании по соседству, как на сей факт «взяли на карандаш» правители местного ТСЖ. Как только у них возникла проблемная ситуация (не вывезенный строительный мусор на лестничной клетке), они позвонили моему арендодателю с пожеланием наказать виновника моими руками. Арендодатель же, вместо того, чтобы промолчать, ещё и передал эту глупость мне. Хотя как-то привыклось, что на съёмном жилье как раз за то и платят, чтобы все проблемы с ТСЖ и соседями решали сами собственники жилья. Это был 11-этажный дом на 3 подъезда и сотню с лишним квартир. Неужели на весь дом не нашлось ни одного борзого мужика, который бы мог пойти и поскандалить на тему захламления лестницы? Впрочем, к мешающим спать алкоголикам я тоже выходил в гордом одиночестве. Абсолютно всем другим соседям пьянка в 3 часа ночи не мешала.

Если проецировать данный дом на всю страну, то вероятность каких-либо майданов практически исключена. Недовольные есть, но они либо помалкивают, либо готовы отстаивать свои интересы исключительно чужими руками, а в идеале — ещё и анонимно. Разумеется, мы сейчас говорим о зрелом населении — жиденькие кучки малолетних «навальнят», регулярно получающие штрафы с митингов, не в счёт. И какой майдан тут склеишь из такого материала?

Ну а завершает картину бесполезность всех этих «скаканий» по митингам, которую российская «либерда» успешно доказала за многие годы своих безрезультатных акций. Вертикаль власти в России выглядит крайне странно, является неоднородной и не прямолинейной, и работает так же. Иной раз создаётся впечатление, что над отдельными чиновниками или институтами попросту нет главенства и им нечего бояться. Влиять на власть, пускай даже на местную и мелкую, типа жилкомсервисов, бесполезно митингами. Тут лишь долгий бюрократический путь бесконечных жалоб, апелляций, судов и иной тягомотины, которая, согласитесь, не так весела, как майдан с печеньками и хорошим настроением. Те, кто пытаются повернуть ленивый и медлительный бюрократически-чиновничий аппарат России «по правилам», воистину герои — я могу лишь позавидовать их терпению.

Это отличается от той же картины в Галиции — над каждым начальником найдётся начальник повыше, которому можно настучать. Каждый галицкий начальник только и рад внеочередному поводу прицепиться к нижестоящим подчинённым. А те, в свою очередь, это прекрасно осознают. Хотя бюрократия там не является какой-то особой, европейской или иным образом легче преодолимой — дело в менталитете. Каждый чиновник знает, среди кого он живёт и работает. С волками жить — по-волчьи выть. Потому нередко ему проще пойти на попятную и сделать то, что от него требуют «холопы», чем довести ситуацию до излишне громкой огласки. В России же есть великая русская лень. Одному чиновнику лень работать, а второму лень его за это наказывать. Оба они уповают на то, что пришедший жаловаться тоже рано или поздно разленится и бросит своё занятие. Единственное, что не лень — это получать зарплату. Покуда она исправно приходит независимо от заслуг — любой митинг под окнами не впечатлит даже самых мелких представителей власти.

После всего перечисленного остался лишь последний козырь — «Путин рано или поздно умрёт». В России стараются об этом не думать так же, как о неизбежной смерти своих родителей. Предполагается, что кроме Путина, некому держать всю страну в ежовых рукавицах, и «преемник» всё разбазарит. В такой исход я верю с трудом. Да, всякое возможно, и мне, как представителю уже почти ставшего кочевым народа, не привыкать. Но крайне сомнительно, что даже среди нередко смотрящих в разные стороны «башен Кремля», не найдётся идейный продолжатель текущего строя с достаточно крепким стержнем, чтобы всё удержать в должном виде. Я не исключаю, что преемником станет точно такой же ранее никому особо неизвестный человек, в прошлом – «гэбист», который аналогично Путину в своё время, появится из ниоткуда и возглавит страну. Думаю, что в отличие от украинцев и некоторых других соседей, население России уже стало достаточно зрелым и сознательным, чтобы повторно не наступить на грабли 1917 и 1992 годов.

Как бы то ни было с перспективами майдана в РФ — это не повод расслабляться. Политтехнологии развиваются и население может попросту не поспевать развиваться следом и достаточно, чтобы не пасть их жертвой. Да и память обывателя, увы, крайне коротка: я полагал, что если твои бабушки потеряли свои деньги на сберкнижках, а родители — в пирамиде «МММ», то ты уже точно не должен повестись на звонки лже-банкиров и держать абсолютно все деньги мало того, что в банке, а не под матрасом, так ещё и в одном единственном. Но нет, уже третье поколение россиян массово отправило свои заначки коту под хвост. Потому государству необходимо не только постоянно пинать всю вертикаль чиновников, чтобы сводить к минимуму претензии к власти. Но и на обывательском уровне проводить профилактические работы, дабы и простые пролетарии не теряли расторопности. Ведь, как мы знаем, хорошие времена не рождают сильных людей. Насколько эффективно в России справляются с этими задачами, я оценивать не буду — пускай каждый читатель сделает этот вывод для себя сам.