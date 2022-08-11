Записки галичанина в России. Часть II

«ПолитНавигатор» продолжает публиковать записки бывшего жителя Львова, решившего переехать в Россию. Сейчас он проживает в Санкт-Петербурге и порой настроен весьма критично. Тем не менее, материалы представляют интерес, чтобы понять трудности, с которыми сталкиваются русофилы из Западной Украины, столкнувшись с российскими реалиями. Настоящее имя автора не разглашается, поскольку во Львове у него остались родственники. Первую часть читайте здесь.

…Для многих россиян мои рассказы о моём рабочем опыте на Родине — в Галиции — звучат, как страшилки или городские легенды. В России подобный беспредел встречается единично, там же — поголовно. Многие те хитрости и обманы, до которых работодатели в РФ только начинают додумываться, я проходил на практике 10-15 лет назад. Меня абсолютно ничем не могут удивить в России — практически любой вид кроилова я либо проходил лично, либо наслышан от знакомых и родственников.

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Работа на Западенщине (самый нищий регион Украины) — это, в первую очередь, дисциплина. Да такая, что у заключённых в СИЗО свободы больше. Да, в России уже тоже нередко проскальзывает тенденция, когда идеальный работник не имеет в жизни ничего, кроме работы: ни хобби, ни интересов, никаких посторонних дел. Ради работы не мешало бы бросить жену и детей, отречься от родителей и других родственников. Любое постороннее увлечение трактуется работодателем как измена и личное оскорбление. К этому я давно привык. Также я привык к тотальной слежке на рабочем месте. Во Львове, чтобы посмотреть, кто мне написал СМС, мне приходилось в уме рассчитывать угол обзора камеры наблюдения и её мёртвые зоны. И держать телефон в руке так, чтобы что-нибудь закрывало его в поле зрения камеры. Причём это была не просто камера, которая что-то записывает, и эти записи кто-то когда-то посмотрит. Там на полном серьёзе сидел вертухай и в прямом эфире следил за каждым. И даже такое прегрешение, как СМС-переписка на рабочем месте, пускай даже единичная, было отличным прецедентом для ругани, разборок и штрафов. Штрафы во многих галицких компаниях были, без преувеличения, основным источником дохода компании. Ну а коллектив практически всегда был сборищем стукачей. Не только у стен были уши, а у любых поверхностей и пространств. Никаких мыслей вслух!

В России до такого пока ещё не скатились, но тенденции намечаются. Камеры стоят денег, ещё больше стоят те, кто будут через них смотреть. Работодатели скорее эксплуатируют полицейский принцип «нету тела — нету дела». Покуда работник не накосячил серьёзно, вряд ли кто-либо будет цепляться к мелочам, типа СМС-переписок (мы сейчас говорим о компаниях с русским руководством, а не заграничным — там всё по канонам). Стукачить пока ещё «западло», но понятия из девяностых многие уже забывают. Да и генетическая память наверняка помнит, как писать три миллиона доносов. Приятно, когда можно сколько угодно раз выходить в туалет, и не засекать это время по таймеру. На моей первой работе во Львове это время считалось посекундно и превышение ДЕСЯТИ минут за всю смену было наказуемо. Причём превышенные минуты суммировались, и их на полном серьёзе надо было отрабатывать. Обед в России по сей день святое. На Родине моё время обеда равнялось 20 минутам. Это если было, чем обедать.

Тем не менее, многие работодатели в России зачем-то пишут, что отапливаемое рабочее место — это их преимущество. Неужели в 2022 году до сих пор можно поработать в неотапливаемом помещении? У меня и такой опыт тоже есть. Работая на мелком производстве, я находился в помещении бывшего советского завода. Разумеется, внутри всё разграблено, и батареи тоже давно срезаны. Это ни капли не смущало работодателя, равно как и собственника помещения. Зимой температура внутри достигала -10 градусов. Попытка заварить чай нередко упиралась в нетипичную проблему — внутри чайника находится лёд. Сам чай надо было выпивать крайне быстро. Замешкался на лишние 5 минут, и он уже остыл. Всё это воспринималось обыденно. В Галиции не ты выбираешь работу, а она выбирает тебя. Куда ты денешься? Другой работы всё равно нет.

А вот в плане бредовости требований и описаний вакансий русские и украинцы воистину братья. Ладно, мне не задают в лоб вопрос о том, хожу ли я в церковь, и почему у меня до сих пор нет детей. Но в остальном — всё тот же негласный конкурс «отпугни соискателя с первых трёх слов». Описания как будто пишут для детей. Кого должна привлечь фраза «ты должен стать супергероем для наших клиентов»? Я работаю с 18 лет, и уже тогда, на своей первой работе, мне не хотелось ни для кого становиться героем. Основная проблема работодателей в России — они хотят супергероев за три копейки. Идеальный работник силён, квалифицирован, опытен, стрессоустойчив, трудолюбив и… ведёт себя, как дешёвка.

На Родине моя максимальная зарплата составляла 15 тысяч в пересчёте на рубли по курсу того времени. Причина низкой оплаты там была собственно нищета. Работодатель может и не был жмотом, но ему попросту было не с чего платить работникам больше. Это был замкнутый круг: нищее население — низкая покупательская способность — низкая стоимость услуг — низкий доход — низкие зарплаты — нищее население. В России таких проблем нет, зато есть то самое жмотство. Стоимость услуг в столицах и миллионниках нередко завышена, только исполнителю услуг от этого ни тепло, ни холодно. Но виноват тут не жмот-работодатель, а он сам — работник! Этот феномен я не могу объяснить, но в России все слишком скромные. Они слишком низко ценят себя и свой труд, у них нет амбиций и наглости. Они попросту не требуют, чтобы им платили больше. Даже по статистике, средняя предлагаемая зарплата по всей стране выше, чем ожидаемая (которую соискатели пишут своих резюме). Это какой-то позор! Мало того, такая ситуация разбаловала работодателей. И когда к ним приходит «наглая хохляцкая рожа» и требует повысить оклад, воспринимается это всё с недоумением. Ибо абсолютно никто другой из штата не требует аналогичного. Один в поле не воин, а погрешность статистики. Сиди и терпи, пока босс купается в золоте.

Я свободно владею английским. Принято считать, что это если не ключ от всех дверей, то как минимум обеспечение работой во все времена. А вот и нет. Если я не готов работать репетитором с детьми (а я не готов — нет той выдержки и терпения), то мой английский никому особо не нужен. На должности переводчиков нередко требуют по два высших образования (филологическое и какое-нибудь техническое для красоты), десятки лет стажа работы, портфолио и рекомендации. И тот, кто всё это имеет, получит целых 30 тысяч рублей в месяц. В Петербурге за эти деньги он снимет комнату в коммуналке и пропитается впроголодь. Таксист, не владеющий не то, что английским, а даже русским, и неумеющий ничего, кроме как крутить баранку, получает вдвое больше. Быть умным и квалифицированным — нерентабельно. Куда проще быть таксистом или курьером. Как говорится, «пластмассовый мир победил».

К слову, весь мой украинский стаж абсолютно недоказуем в РФ — ведь я всю жизнь работал в чёрную. В равной степени, подтвердить диплом либо сложно, либо невозможно. Таким образом, я стою на одной ступени с выпускниками средней школы. В бюрократической машине РФ не предусмотрено абсолютно ничего на подобные случаи. Даже если мигрант получил гражданство России — ничего не изменится. Начинай жизнь с нуля, либо уповай на то, что тебе кто-нибудь поверит на слово. Впрочем, в привычной всем украинцам картине, когда «нет связей — нет работы», это и не играет особой роли. А откуда связи у человека, приехавшего в чужую страну на пустое место?

Ирония судьбы состоит в том, что мигранты из среднеазиатских республик устраиваются лучше. Ведь есть диаспора, которая может предоставить нужное количество рабочих рук (допустим, на стройку), а оптом, как мы знаем, выгоднее. Работодателю так тоже удобнее — азиаты неприхотливы, не амбициозны, могут проживать компактно по 20 особей на 20 квадратных метрах. На их фоне, нужны ли работодателям зажравшиеся хохлы? Которым подавай отдельную квартиру, съём которой сожрёт большую часть оклада? Которые не будут питаться подножным кормом, не будут впахивать по 12-14 часов в сутки, которые ещё и намылились получать местное гражданство (которое даст им больше прав) и на процедуры по получению которого им нужно регулярно отпрашиваться с работы? Мало того, хохлы, которые превосходно умеют считать и которых не обманешь, а скорее они обманут тебя? Конечно же не нужны!

Нет, если ты — нейрохирург, или хотя бы опытный преподаватель, тебя возьмут, невзирая на общую обстановку. Но если ты не носитель какого-либо уникального или редкого навыка, то судьба твоя незавидна. При этом, вместо тебя возьмут местных бездарей, и потом начнётся нытьё, почему так плохо работали и так мало заработали. Я лично наблюдал ситуацию, когда тренер по плаванию для детей сам не умеет плавать. Чему он может научить? Среди школьных учителей сплошной мрак. Помимо низкой оплаты этого немаловажного труда, оттуда отпугивают всеми возможными методами. Однажды я наблюдал печальное зрелище: школьной учительницей работает 26-летняя старая дева, у которой в голове просто полчища тараканов на этой почве. Этому человеку нужна срочная психотерапия, а уж к детям его подавно подпускать нельзя. Но ведь других желающих нет.

А регулярные скандалы в стиле «учительницу уволили за откровенные фото в соц.сетях» меня вообще удивляют до глубины души. Кому какое дело, чем работник занимается вне рабочего места и времени? Да хоть он сатанизмом занимается, но если это не отражается на качестве выполняемой работы, то в чём проблема? Западная манера лезть в душу без мыла пришлась очень по нраву в России. Нередко сводится к тому, что уже недостаточно исправно работать и выдавать дневную норму. Помимо этого надо ещё и быть душевным добряком, приятным собеседником и эрудитом на все случаи жизни. Возникает впечатление, что требуется в первую очередь тамада, а потом уже специалист. Подобные фамильярности не приняты в Галиции, потому мне трудно вливаться в здешние коллективы.

Местами было даже до смешного. На одной из моих первых работ в России коллега внезапно накупил конфет и раздал всем в офисе. Не было никакого повода, видимо у него просто было хорошее настроение. Я был единственный, кто боялся съесть конфеты и до последнего ожидал подвоха. В Галиции никто ничего просто так не подарит. Любое подношение — это как бы уже автоматически взятка. Взятку суют за услугу. Услуги могут быть разными. В России мне пришлось ломать себя, чтобы не шарахаться от каждой непривычной ситуации. И смириться, что что-либо может и вправду быть «просто так», без подтекста.

Ещё один российский феномен, связанный с работой — это постановка задач. В Галиции работодатели нередко имели дело с рагулями — крайне тупым персоналом. Потому каждая задача была разжёвана максимально подробно. И дело было не в заботе об убогих. Задачи специально ставились исчерпывающе, чтобы в случае их невыполнения, единственным виновным был работник, которому предоставили абсолютно всё необходимое. В России же я сталкивался с ситуациями диаметрально противоположными. «Иди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что» — частая картина. Да, возможно дело в том, что нередко на руководящих должностях сидят люди, не имеющие именно руководящего опыта. Но когда я говорил, что задача как минимум неясна, а как максимум — невыполнима при таких вводных, это приводило к конфликтам. Получается, на полном серьёзе работник должен до кучи обладать и телепатическими способностями, читать мысли. И всё это за 30 тысяч в месяц. Это всё равно, что вызвать на дом электрика и заявить ему «Что-то не так, сделайте чтобы было классно» и тут же уйти. Насколько это корректно?

Отдельным пунктом хотелось бы выделить отрасль айти. Такого уровня нарциссизма представителей одной единственной конкретной отрасли я не видел нигде. В Галиции тоже есть свои программисты и айтишники, но они не мнят себя никакой избранной кастой. Это при том, что на Украине понты дороже денег. Никто там не орёт, насколько много они зарабатывают своим невероятным умом, и что даже врачи сделали неправильный выбор, если им платят меньше. Во Львове базируется давняя шаражка с кричащим названием «Софт серв» – «служи мягко» в одной из возможных интерпретаций дословного перевода. Занимается она сбором местных айтишников в стойло американского хозяина для выполнения работ с оплатой многократно ниже рынка. Ибо американские программисты сделают то же самое, но намного дороже. Работники этой компании прекрасно понимали своё положение, потому особо и не блатовали. В России же каждый второй программист — небожитель и почти святой. Правда, качество их работы разит за километр: кривые сайты, тормозящие банкоматы и регулярно утекающие базы персональных данных наводят на мысли, что понтоваться является единственной должностной обязанностью российских айтишников. Это вызывает отвращение к отрасли в целом, потому даже имея возможность выучиться на что-либо около-айтишное, я не стану этого делать, чтобы не ассоциировать себя с этими людьми. Но в РФ нет института репутации, потому кроме меня и других понаехавших, это никого не смущает.

К слову о репутации. Однажды мне предложили работать в борделе. Конечно, на жрицу любви я не подхожу, а вот на расклейщика бумажных объявлений содержания типа «Алиса отдых 24 часа» — очень даже. Я не искал подобную работу целенаправленно, но, видимо, один из знакомых посчитал, что мне подойдёт что угодно. Работа и вправду выгодная — на тот момент платили 60 тысяч рублей в месяц, затраты времени — 2-3 часа в день. Делаешь два круга по району вокруг борделя и лепишь бумажки на стены. Ответственности практически никакой — штраф за несанкционированную рекламу около 500 рублей. Единственное неудобство — накликаешь на себя праведный гнев как минимум половины прохожих, а также всех дворников в поле видимости. Увы, карьера не сложилась. Бумажки и клей надо было брать собственно внутри заведения, и на третий день, незадолго до начала моей смены, туда нагрянул ОМОН. Пускай большую часть времени я проводил вне заведения, но подобный экстрим всё же не оправдывался деньгами и я умыл руки.

В целом ситуацию с трудоустройством мигрантов или беженцев из Украины или ЛДНР я считаю трудной. В сочетании с послаблениями миграционного законодательства, всё крайне странно. Это звучит как: «приезжай, ты получишь гражданство по упрощённой схеме! А дальше выживай как хочешь». Нет никаких механизмов интеграции украинских мигрантов в общество. Если они не смогут устроиться благодаря собственным связям и на собственные деньги, судьба их незавидна. Отсутствие какой-либо украинской диаспоры доводит ситуацию до абсурда: не владеющим русским языком азиатам устраиваться и зарабатывать намного проще и быстрее, чем родившимся на Украине русским, приехавшим к себе домой, в Россию. Я крайне сомневаюсь, что данная ситуация как-либо улучшится в ближайшем будущем. А ещё больше её усугубляют люди на местах, которые как огня боятся тех, у кого ещё нет гражданства РФ, и предпочитают «капризным» украинцам куда более покорных и всеядных среднеазиатов.