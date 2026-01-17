Почему на картах зоны СВО внезапно разрослась «серая зона»

Максим Столяров.  
17.01.2026 23:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 555
 
Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина


Как украинские, так и российские военблогеры в последнее время не очень точны в обновлении карт с позициями ВСУ и ВС РФ в зоне СВО.

Об этом заявил либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Последние пару месяцев российские сервисы, кто делает карты военные, начали увеличивать серую зону в свою пользу способом «авансового закраса». Они начинают уже прорисовывать населённые пункты и линии контроля, закрашивать как места уверенного контроля российской армии – они ещё такими не являются, там ещё бои идут. В результате серая зона сдвигается дальше в сторону ВСУ.

А главная карта Украины – «Дип стейт», опаздывает в обратную сторону. Уже в некоторых местах есть до полутора месяцев (даже такие случаи есть!), а в среднем на две недели. В результате, если делать совокупную карту, получается, что серая зона непомерно разрастается. Последние два месяца ширина её увеличилась в два раза», – отмечает Ширяев.

«В результате что получается? Серая зона заняла место, которое, на самом деле, не занимает. Она меньше. Просто эти «авансовые закрасы» и опоздание с отрисовкой продвижения российской армии на украинских картах приводит вот к такой ситуации», – добавил эксперт.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня



