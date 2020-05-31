Почему нацисты глумятся над решением суда по дивизии СС «Галичина»

31.05.2020, Харьков, Александр Буров

Принятое на днях Окружным административным судом Киева решение по символике дивизии СС «Галичина» является половинчатым. Оно, хоть и взбудоражило националистов, но отнюдь не испугало их. Те же, кто сегодня с экранов украинского ТВ выступает противником героизации гитлеровских коллаборационистов, всего несколько лет назад как минимум не противился началу этого процесса.

Об этом в авторской колонке пишет обозреватель «ПолитНавигатора» Александр Буров.

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…Недавнее решение Окружного административного суда Киева по иску против Вятровича взбудоражило нациков. Они, с одной стороны возмущены: суд, скорее, признал символику дивизии СС «Галичина» нацистской, чем не признал. Но, с другой стороны, тот же бывший глава Института Нацпамяти Вятрович уже включил дурака и по-своему трактует судебное решение. А нацики всех мастей и вовсе призывают игнорировать решение суда и широко популяризировать символику эсэсовцев.

Бывший нардеп Евгений Червоненко в нашумевшем эфире телеканала «Украина 24» задал Вятровичу конкретный вопрос: «Подразделения СС – это преступные организации?». Но конкретику всегда можно заглушить скандалом или заболтать абсолютно идиотскими формулировками. И нацист Вятрович моментально сменил отвагу базарной торговки на слабоумие: «Что такое подразделения СС?».

Тут надо сказать, что пепел Клааса хоть и стучит в сердце Червоненко, но с опозданием лет на пятнадцать. Ведь героизацией коллаборационистов занимался еще президент Ющенко, кум Евгения Альфредовича. И в те времена на канале «1+1» уже демонстрировали пафосные документальные фильмы о бойцах дивизии СС «Галичина». Червоненко бы весь этот гневный спич против «использованной промокашки» Вятровича адресовать еще в те годы президенту Ющенко…

Почему так получается, что отставной глава шарашкиной конторы «Институт Нацпамяти» и после судебного решения имеет простор для «худовзвонского» маневра?

Надо учесть, что предметом судебного рассмотрения был иск киевлянки Натальи Мясниковой по поводу незаконности выводов Института Нацпамяти, сделанных Вятровичем в ответ на запрос журналиста Рафальского (в 2017 году)…

По сути, с чем мы имеем дело? Киевлянка судилась с идеологической структурой, создававшейся государством для переформатирования исторической памяти и унавоживания сознания украинских граждан. При таких раскладах, решение суда — это локальная победа здравого смысла (носителями которого выступают отдельные граждане) над идеологической машиной постмайданной Украины.

Юрист Елена Лукаш в своих постах популярно объясняет, как следует понимать решение суда (и при этом не вестись на демагогический «базар» Вятровича). Символика 14 гренадерской дивизии войск СС «Галичина» запрещена к распространению и публичному использованию, поскольку это символика нацистского режима.

Но понятно и то, что решение Окружного административного суда не является первой ласточкой денацификации. Никто из носителей, распространителей, популяризаторов эсэсовской символики дивизии «Галичина» не боится, что будет привлечен к ответственности. Никого ведь не преследовали за эсэсовские «волчьи крюки» и «мертвые головы», за фотосессии с зигами в кабинетах МВД, за издание и популяризацию мемуаров нацистских преступников, за памятники и музеи участникам Холокоста…

В условиях, когда государство зачищает историческую память и переписывает историю, судебные усилия отдельных граждан благородны, но недостаточны. Причем традиция эта сложилась задолго до переворота 2014 года. Указы Ющенко о героях Украины Шухевиче и Бандере оспаривались в судах при Януковиче не властью, а отдельными гражданами…

То есть отдельные граждане делали то, что регионалы и Янукович обещали избирателям. А в то же время под носом у власти «Свобода» во Львове вывешивала ситилайты с символикой дивизии «Галичина». В 2013-м у министра юстиции Елены Лукаш была вся вторая половина года на то, чтоб сделать что-нибудь фундаментальное. Например, по запрету партий и организаций с нацистской идеологией. Можно ведь было еще тогда напрочь заблокировать использование нацистских символов, пропаганду коллаборационистских формирований и т. п. Может, те полгода в министерстве юстиции были даны Елене Леонидовне для того, чтоб войти в историю… Но приходится теперь бороться с нацизмом в уютном фейсбучном бложике…

Если на Украине уже возник гражданский запрос на первые шаги по денацификации, то локальный судебный успех одной гражданки Украины должен стать руководством к действию для общественных движений, для таких организаций как Украинский еврейский комитет (возглавляемый Эдуардом Долинским), для антифашистских организаций, для оппозиционных партий, пока еще декоративных…

Тот же Долинский чуть ли не в одиночку ведет в соцсетях системную борьбу против исторических фальсификаций и героизации нацистских преступников-коллаборантов, квалифицированно оппонируя вятровичам. При том, что какой-нибудь еврейский общественный деятель Иосиф Зисельс, наоборот, занят отбеливанием Шухевича и вылизыванием промежности Вятровича. Поэтому деятельность Долинского заслуживает всяческого уважения.

Но насколько серьезней была бы эта борьба, если бы по каждому факту чествования коллаборационистов, участвовавших в Холокосте, Украинский еврейский комитет судился с виновниками. Если бы появились общественные движения, готовые показать, что Долинский — не один в поле воин. Если бы оппозиционные политики в судах не давали покоя пропагандистам и носителям «волчьих крюков», «мертвых голов», других нацистских шевронов…

Не слышно?

Понятно, что нацикам по сараю решение Окружного административного суда.

Харьковский «Правый сектор» возмущен: «Символика (золотой лев) дивизии «Галичина» не дает покоя русскомировцам»… «Суд» решил, что символика дивизии «Галичина» признана нацистской и подпадает под закон о запрещении тоталитарной символики… Пропутинские коллаборанты и сепаратисты, используя политику замирения с российским оккупантом зеленой власти жаждут реванша, и в том им еще и подыгрывают суды, реформированные соратником того же самого Вятровича».

Чувствуется, что эсэсовская символика близка «правосекам», но насквозь опорохобоченный Вятрович им уже не близок.

Фрайкор негодует более внятно. То есть не просто недоволен решением суда, но и готов нарушать закон: «Бойцы дивизии сражались под украинским флагами за Украину, на их шевронах был «галицкий лев», который испокон веков был символом Галичины. Решение суда является для нас ничтожным, не им решать, кто герои Украины. Мы гордимся дивизийниками, и никто нам не запретит демонстрировать их символику».

Харьковский городской сумасшедший Вадим Поздняков, специализирующийся на вандализме и возглавляющий маргинальную организацию «Свитанок», пишет, что такое решение суда вызовет обратную реакцию. «Уверен, что количество маршей, граффити, стикеров в честь дивизии на улицах нашех городов существенно увеличится», — прогнозирует нацистский вылупок. И показывает в своем аккаунте, как можно популяризировать эсэсовцев.

Александр Голуб, депутат Верховной Рады III—VII созывов и член президиума «Союза левых сил Украины», поделился с «ПолитНавигатором» своим видением ситуации:

«Прежде всего, абсурдна сама постановка вопроса, что в стране, победившей немецкий фашизм в 1945-м, в 2020 надо доказывать через суд, что эсэсовская символика — это нацизм, а её использование — преступление. Это лишнее доказательство того, как далеко зашла мутация современного украинского общества.

Недавнее решение Киевского административного суда я бы не преуменьшал и не преувеличивал. Не преуменьшал бы потому, что для такого решения нужно было и мужество истцов, и мужество судей, принявших правильное и логичное решение. Эти люди стали мишенями для неонацистских банд, а государство их защитить не в силах. Не преувеличиваю потому, что иск касался не проблемы вообще, а конкретного частного случая — выводов Института нацпамяти».

Политик поясняет что этими кощунственными оценками, которые давал Вятрович, часто пользовались государственные структуры, прежде всего, в западных областях страны, чтобы прикрывать откровенную политику реабилитации нацистов и пересмотра итогов Второй мировой и Великой Отечественных войн.

«В современной Украине проблема не с законодательством относительно нацизма, а в том, что оно сплошь игнорируется, — говорит Голуб. — В том, что у нового президента нет ни желания, ни смелости, ни возможностей занять принципиальную позицию и навести порядок. Идеология, культура, историческая память новых поколений украинцев продолжают формироваться в рамках откровенно нацистских нарративов. Отвратительно, что это устраивает западных манипуляторов. Печально, что политикум и общество не отдают себе отчета в катастрофических последствиях, к которым это неизбежно приведет».