Почему удар «Орешником» бьёт по интересам США

Если удар «Орешником» действительно был нанесён по газовому хранилищу под Львовом и оказался эффективным, это бьёт по перспективному проекту США.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил экс-советник главы ДНР Александр Казаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Именно на эти подземные газохранилища очень рассчитывали американцы. Когда они отрубили Европу от нашего трубопроводного газа, они намереваются и после войны контролировать газовый рынок Европы. И для того они собираются использовать наш газ, то есть запустить ГТС опять, но под своим контролем. Им нужно сделать такой инфраструктурный столб от причалов Польши до причалов в Румынии и Болгарии, куда они будут привозить СПГ. И, чтобы иметь возможность для маневра, они строят инфраструктуру с использованием этих подземных газохранилищ», – сказал Казаков.

Если удар был эффективным, то «разрушает планы американцев, которые собирались зарабатывать на этом миллиарды долларов», уверяет выступающий.