Почему в Москве не было торжественной встречи вернувшихся по обмену?

09.09.2019, Москва, Олег Кравцов

Российские политические эксперты разошлись во мнениях относительно того, почему освобожденных по обмену российских и украинских граждан встречали по-разному.

Об этом пишет «Коммерсант», напоминая, что в Киеве освобожденных встретили торжественно, а в Москве – без участия официальных лиц.

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Так, заместитель главы Центра политической конъюнктуры Олег Игнатьев предположил, что такой подход может быть как-то связан с деятельностью доставленных в Москву граждан.

«Многие там — украинские граждане, и, возможно, они участвовали в каких-то операциях, из-за которых лучше их идентичность пока оставить в тайне», — сказал Игнатьев.

В свою очередь главный редактор сайта Московского центра Карнеги Александр Баунов одной из причин такой встречи называет разное восприятие вернувшихся в РФ и на Украине.

«На Украину прилетели герои, для России прибывшие героями не являются. Это такое сообщение «для своих»: если попадетесь, мы вас, конечно, вытащим, но лучше не попадайтесь. Герои не попадаются», – утверждает Баунов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», политолог Олег Бондаренко назвал позором отсутствие чиновников и политиков на встрече освобожденных в аэропорту Москвы.

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