Почему в Москве не было торжественной встречи вернувшихся по обмену?
Российские политические эксперты разошлись во мнениях относительно того, почему освобожденных по обмену российских и украинских граждан встречали по-разному.
Об этом пишет «Коммерсант», напоминая, что в Киеве освобожденных встретили торжественно, а в Москве – без участия официальных лиц.
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Так, заместитель главы Центра политической конъюнктуры Олег Игнатьев предположил, что такой подход может быть как-то связан с деятельностью доставленных в Москву граждан.
«Многие там — украинские граждане, и, возможно, они участвовали в каких-то операциях, из-за которых лучше их идентичность пока оставить в тайне», — сказал Игнатьев.
В свою очередь главный редактор сайта Московского центра Карнеги Александр Баунов одной из причин такой встречи называет разное восприятие вернувшихся в РФ и на Украине.
«На Украину прилетели герои, для России прибывшие героями не являются. Это такое сообщение «для своих»: если попадетесь, мы вас, конечно, вытащим, но лучше не попадайтесь. Герои не попадаются», – утверждает Баунов.
Как сообщал «ПолитНавигатор», политолог Олег Бондаренко назвал позором отсутствие чиновников и политиков на встрече освобожденных в аэропорту Москвы.
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