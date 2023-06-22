«Почувствовал вкус большой политики»: Почему Пригожин настаивает на «обманутом Путине»?

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Руководитель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин сегодня продолжил настаивать, что Владимира Путина обманывают по поводу успешного отражения наступления ВСУ. «На стол президенту несут тотальный п***жь, бессовестный», – сказал он. Бизнесмен считает, что доказательством тому является введённый запрет на посещение линии боевых действий журналистами – «именно из-за того, что там колоссальные проблемы». Пригожин подчеркнул, что не отказывается от своих слов по поводу того, что ВСУ находятся в угрожающей близости от главной российской линии обороны, и существует риск её прорыва.

Как и накануне, данные бизнесмена резко контрастируют с теми сведениями, что публикует Кремль. Вчера Владимир Путин сообщал журналистам о больших потерях, после которых ВСУ вынуждены «зализывать раны». А сегодня уточненные данные были оглашены в открытой части заседания Совбеза РФ. Но самое интересное, что целый ряд военкоров не подтвердил озвученную Пригожиным критическую оценку происходящего на фронте. Вот некоторые из свидетельств журналистов:

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Военкор Валентин Крулько (Первый канал):

«Прочитал громкие заявления, о том, что на херсонском и запорожском направлениях, где наступают ВСУ у нас всё, якобы, нехорошо – солдаты оставляют позиции, отдавая противнику большую территорию. Связался со знакомыми бойцами, которые держат там рубежи. Докладываю. В Голой Пристани, где стоит 80-я арктическая бригада, противник сегодня даже не пытался отправлять ДРГ. Город полностью под нашим контролем. В Токмаке, который находится под щитом эшелонированной обороны и героических бойцов 42-й дивизии, доносятся лишь звуки выходы нашей артиллерии. Город, как и ближайший посёлок Садовое, ударам штурмовых групп ВСУ не подвергался – до лбс далеко. А вот в районе Пятихаток идут тяжелейшие бои, посёлок несколько раз переходил из рук в руки. В любом случае, гибкая линия оборона придумана для того, чтобы концентрировать и применять силы наиболее удобным образом. И продвижении противника на несколько сотен метров не гарантирует закрепление. Предыдущие недели контранступления ВСУ это наглядно показали. Ребята стоят насмерть! Принимают бой один за другим. Наша армия сегодня показывает как нужно сражатсья за свою землю, за каждый её клочок! Как 80 лет назад! Герои!».

Военкор Илья Васюнин (RT):

«В связи с тем, что поступило много вопросов о ситуации на Запорожском направлении, докладываю… В Пятихатках бои идут уже шесть дней. Село уже несколько раз переходило из рук в руки. Пятихатки в низине, поэтому закрепиться тяжело и нашим, и ВСУ. Задача противника — взять соседнее село Жеребянки, которое находится на возвышенности, но у него не получается. Оттуда ВСУ могут двинуть в сторону трассы Орехов — Токмак с попыткой отрезать передовые части ВС РФ от тылового снабжения. Либо в сторону города Васильевка для попытки окружения и разблокирования трассы Запорожье — Васильевка — Мелитополь. Плюс продолжается накапливание ресурсов ВСУ на участке Степногорск — Каменское (в этом направлении работают артиллерия и авиация). Васильевку могут попытаться взять ещё и для медийного эффекта: пока в ходе контрнаступления никаких значимых успехов, которые можно предъявить западным партнёрам, не наблюдается. По поводу форсирования Днепра. В связи с осушением Каховского водохранилища фронт увеличился примерно на 200 км. Приблизительно 12 июня Киев полностью перекрыл слив воды на плотине Днепрогэс в Запорожье (которая до этого заливала сёла Херсонской области, пока у Зеленского кричали про экологическую катастрофу). Теперь вода не поступает в русло Днепра вообще. Когда оно полностью высохнет, можно будет попытаться пойти в направлении Запорожской АЭС. Пока что максимум, что может выдержать эта почва, — это какой-нибудь пикап. Танки или БМП увязнут. Но это пока — погода жаркая, дождей нет. В районе села Каменского, где проходит ЛБС, есть вероятность обхода наших позиций по прибрежной линии. Это сейчас головная боль для инженерно-сапёрных войск. ВСУ на фоне изнурительных боёв, судя по всему, пытаются осуществлять перегруппировку: резервы есть. У них преимущество в связи с более компактным размещением войск, и если наша линия обороны где-то посыплется — постараются направить туда максимум этих самых резервов. Включая танки, которые теперь берегут, в отличие от личного состава. Что всё спокойно, никто не говорит: бои идут, противник тыкается в нашу линию обороны, активно гибнет и тянет резервы, чтобы продолжить. Но в целом обстановка рабочая, ничего из вчерашних заявлений не наблюдается и близко».

Схожие слова российских бойцов приводит в своем канале также известнейший военкор Александр Сладков. Он даёт понять, что высказывания Пригожина играют на деморализацию и неспроста раскручиваются украинскими СМИ.

«Я не понимаю, в чем смысл обеспечивать такими заявлениями украинские каналы? Информация-то, мягко говоря, противоречивая, в чём смысл её доведения до народа? По сути – боевые действия продолжаются. Никто не говорит, что победа уже у нас в кармане. Действительно помощь и доукомплектование на передке не помешают. Но об успехах ВСУ в этой летней компании говорить нельзя. Мужики наши там на фронте воюют, не щадят себя, зачем их так прикладывать?» – недоумевает Сладков.

Волонтер Алексей Живов уточняет, что многие бойцы восприняли слова Пригожина как выпад в свой адрес.

«Везде идут очень тяжелые бои, наши парни тоже теряют технику и гибнут. Но никакой катастрофы нигде нет. Более того, многие военнослужащие, даже позитивно относящиеся к Пригожину, в последнее время стали воспринимать его пикирование с Шойгу на свой счёт. Пригожин ведь не только министра обороны и главу Генштаба задевает, но и обычных сержантов и офицеров, которые на передовой сражаются. Как я понимаю, конфликт между «Вагнером» и МО уже давно в терминальной стадии. Всё понятно. Вот только переносить его на воинство, которое только стало обретать боевой дух и уверенность в себе, думаю, не стоит», – пишет Живов.

Член президиума организации «Офицеры России» Роман Шкурлатов заявил «ПолитНавигатору», что критика Пригожина в адрес Минобороны уже начинает работать на врага.

«Мы понимаем его личную войну с руководством Министерства обороны и недопонимание между ними, попытки как можно сильнее укусить руководство министерства, но все же, в этой войне использовать такие приемы, на мой взгляд, не совсем корректно и не совсем правильно. Потому что, тем самым, пытаясь нанести репутационный ущерб министру обороны, начальнику Генштаба, такими заявлениями Евгений Викторович, в первую очередь, работает на противника. Такими заявлениями он может внести дезорганизацию в ряды наших войск, посеять панику. Он должен отдавать себе отчет, что в своей личной вендетте он не должен использовать русскую армию, солдат и офицеров. А в данной ситуации он прямым способом может нанести ущерб морально-психологическому состоянию людей, которые сидят на переднем крае обороны нашего государства», – заявил Шкурлатов.

По мнению полковника запаса, в словах Пригожина в лучшем случае половина правды, да и то – её не скрывают ни от Путина, ни от российского общества.

«Правды в его словах 50 на 50. Но эта информация ни о того не скрывается, мы это все видим, и военкоры, и Министерство обороны в своих ежедневных сводках указывает на совершенно непростую ситуацию, которая складывается на Запорожском фронте. Противник и его западные кураторы сами признают, что их распиаренное и раздутое на весь мир контрнаступление, которому они сами придали огромное значение, сделали все ставки на него, идет далеко не так, как они планировали. Безусловно, оно и не пойдет так, как они планировали».

Публицист Максим Калашников указывает, что российские военные явно нарастили опыт за время СВО, но у общества ещё остаются вопросы.

«Мы наблюдаем эффект того, что наши командиры на фронте, до полковника, научились воевать. Они действительно хорошо жгут бронетехнику, достаточно умело действуют на линии соприкосновения авиации. Но некоторые ошибки все еще могут привести к успеху наступления ВСУ. Обстановка сейчас действительно сложная. Удивляет то, что украинские войска наступают, снабжаясь через два железнодорожных узла. Это Покровск, который находится в 54 км от Донецка, и Павлоград Днепропетровской области, который расположен примерно в 150 км от Донецка. Почему эти железнодорожные узлы нами не уничтожены с использованием имеющихся сил и средств – для меня очень странно», – сказал Калашников «ПолитНавигатору».

Что касается заявлений Пригожина, то, считает публицист, резкие выпады бизнесмена больше напоминают попытку построить политическую карьеру.

«Почему же Пригожин так действует? Полагаю, он почувствовал вкус большой политики, большой популярности. И он, вероятно, думает, что приближается окончание эры прошлой власти. То есть, дальше, по идее, может последовать борьба за ее передел. И Пригожин в этой гонке уже сейчас пытается выдвинуться на одну из первых позиций, как мне кажется. Мотив, видимо, такой», – предположил Калашников.