Под бурные аплодисменты Рада единогласно ввела чрезвычайное положение

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Новости Украины

Верховная рада утвердила указ президента Украины Владимира Зеленского о введении чрезвычайного положения.

Соответствующее решение было принято в ходе внеочередного заседания украинского парламента, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Согласно документу, во всех областях Украины, кроме Донецкой и Луганской, вводится чрезвычайное положение. Движение в этих областях будет ограничено, вводится комендантский час и запрет на массовые мероприятия. Также исполнительные органы получают возможность проводить репрессии в отношении неугодных СМИ, политических партий и общественных организаций.

Перед депутатами выступил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, представивший законопроект. Он сказал, что признание республик Донбасса – это эскалация вооружённой агрессии в отношении Украины, «навязывание сепаратизма, провоцирование межнациональных и межконфессиональных конфликтов, массовых беспорядков, угроза госсуверенитету и конституционному строю».

Данилов отметил, что данная «террористическая деятельность» несёт опасность распространения на другие территории, пока что подконтрольные Украине.

«С целью нормализации обстановки в государстве , обеспечения защиты госграницы, противодействия преступности, поддержки гражданской безопасности и создания условий для поддержки нормальной работы органов госвласти местного самоуправления, руководствуясь пунктами закона Украины о чрезвычайном положении, на заседании СНБО было принято соответствующее решение. Нам нужен этот режим, и мы предлагаем ввести его на всей территории нашей страны, кроме Донецкой и Луганской областей, где действует режим проведения «ООС», – объявил секретарь Совбеза.

После чего в ходе голосования документ поддержали 335 парламентариев, воздержавшихся и проголосовавших против нет. Решение было принято под бурные аплодисменты зала.

Отметим, в это же время подразделения вооружённых сил Украины после артподготовки пошли на прорыв позиций бойцов ЛНР в районе села Николаевка. Идут тяжёлые бои, к месту столкновения подтягивается ополчение.