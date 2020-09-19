19.09.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Галиция, НАТО, Украина
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Под Львовом готовят десант для высадки в Москве


Под Львовом, где накануне президент Украины Владимир Зеленский открыл НАТО-вские учения «Rapid Trident – 2020», зашли на посадку американские конвертопланы.

Видеоролики на своём Telegram-канале с восторженными откликами опубликовал разоблаченный сексот СБУ – пропагандист телеканала «1+1» Андрей Цаплиенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конвертоплан «Osprey» в модификации CV-22. Гибрид самолета и вертолета. Идеальный транспорт для специальных операций. За полтора часа может долететь, скажем, в Москву, высадить там десант и вернуться оттуда. И этот аппарат из фильмов о будущем уже здесь, садится под Львовом», – восторженно прокомментировал видео Цаплиенко.

Отметим, что накануне в командовании Воздушных сил ВСУ сообщили, что  в рамках «Rapid Trident – 2020» отрабатывается «синхронизация действий подразделений специального назначения с использованием воздушного и наземного компонента американских самолетов Lockheed МС130, а также конвертипланов Bell V-22 Osprey».

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