27.10.2020, Одесса, Юрий Коваленко
 
Вооруженные силы, Общество, Политика, Провокации, Россия, Скандал, США, Украина
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Под Одессой водолазы США тщательно оборудуют цель для русских авиаударов


Группа американских водолазов в украинском порту «Южный» начала работы по подводному осмотру, гидрографическим промерам и осмотру сооружений.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Специалисты спецподразделения ВМС США Underwater Construction Team One (UCT-1) начали работы по подводному осмотру и гидрографическим промерам в районе одного из причалов порта Южный, недавно переданного для нужд украинских Военно-Морских Сил.

Мероприятие проводится в рамках программы международного военного сотрудничества, имеет целью предварительную оценку возможных мест проведения ремонтно-строительных работ на причале», – говорится в сообщении.


В ведомстве подчеркнули, что гидроразведка проводится с целью дальнейшего реконструирования причала.

«В то же время американская команда проводит техническое обследование сооружений с помощью локаторов бокового обзора и гидрографическое обследование участка акватории.

Результатом этой работы станет детальный отчет с выводами, что нужно сделать для реконструкции и усиления причала № 29, планирования дальнейших ремонтно-восстановительных работ», – добавили в пресс-службе.

Отметим, что данный причал отведён для базирования американских катеров класса «Islands», которые ранее были переданы США Украине.

Напомним, ранее Военно-морской флот Украины получил пункт базирования в крупнейшем порту Украины «Южный», расположенном в 30 километрах от Одессы.


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