27.07.2020, Киев, Ольга Козаченко

Сегодня в Киеве пройдет акция протеста против подписанного в Минске соглашения о прекращения огня.

Соответствующий анонс, передает корреспондент «ПолитНавигатора», размещен на сайте близкой к экс-президенту Украины Петру Порошенко организации «Справа громад».

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«Человек по фамилии Зеленский запретил украинской армии защищать Украину. Кажется, здесь есть государственная измена. Кажется, что человек, который является президентом Украины, стал слугой России и заставляет украинскую армию капитулировать перед русским агрессором. Неужели все жертвы и усилия российско-украинской войны за шесть лет были напрасными? Украинская армия атакована с тыла. Ее атаковала человек по фамилии Зеленский», – говорится в анонсе.

Также указывается, что акция пройдет сегодня под офисом президента, «чтобы защитить ВСУ и заявить: Зеленский – ты черт, собирай чемоданы, время в Ростов».

Отметим, что, согласно подписанным сторонам договоренностям, перемирие должно вступить в силу 27 июля. ПРи этом в Киеве заранее пообещали, что ВСУ не будут соблюдать перемирие.