В Киеве признали, что ВСУ не будут соблюдать перемирие в Донбассе

24.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинские военнослужащие в Донбассе не собираются соблюдать достигнутые в Минске договорённости по перемирию и готовы вести боевые действия нелегально.

Об этом на своей странице в Facebook заявил бывший советник министра обороны Украины Юрий Бирюков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Белый флаг… В общем, вчера это сообщение от Сивохо и прочей нечисти о том, что скоро наступит всеобъемлющее перемирие – оно трохи напрягло. Позвонил по знакомым в бригады на фронте. Напрягся сильно.

Со вчерашнего дня на все ВОПы (взводные опорные пункты – ред.) начали заезжать проверяющие-контролеры. Званием от майора и выше, все из штабов ООС. Все тупо с одной целью – контроль за прекращением огня, контроль за неиспользованием беспилотников. И личному составу доводится, что в случае «чего» – будут страшные кары, всем, от нарушителя режима перемирия и до командиров. Даже если они были не в курсе. Командиры тоже напряглись.

Нельзя вести разведку. То есть слепые и не знаем про планы противника. Которому глубоко насрать на все бумажки и перемирия. Который устраивает засады и расстреливает эвакуационные группы. Нельзя использовать беспилотник. Теперь не узнать о том, что враг построил новый блиндаж или прокопал новый окоп.

Нельзя использовать снайперов. То есть сепарские снайпера теперь будут пировать», – пожаловался экс-советник.

«Нет, у нас в армии не послушные зайчики-бубочки. У нас в армии серьезные мужчины. Они будут продолжать работу, только теперь… нелегально? незаконно? Без боевых распоряжений, без координации с артой, без координации с медиками. Своими силами, сами, все сами. И случись беда – из них сделают крайних и бросят умирать. Не будет выплат и компенсаций. Добро пожаловать в этот странный серый мир», – добавил Бирюков.

Также он заявил о крайне некомпетентной позиции президента Владимира Зеленского.

«С сегодняшнего дня 11 генералов из ГШ выехали в командировку в ООС. По одному на каждую бригаду на линии фронта. Сидеть рядом с комбригом и контролировать его, чтобы, упаси божечки, он не дал команду нашим военным заниматься положенной им работой.

Во избежание идиотских комментов, проясню пару моментов.

1) Практически все генералы – подполковники и полковники начала войны, с громадным боевым опытом. Так что не надо что-то ерничать там в комментах про тыловых-пузатых.

2) Им есть чем заниматься по основному месту работы, но приказы Зеленского они обязаны выполнять. Не Тарана или Хомчака, а именно Зеленского», – добавил Бирюков.

Также экс-советник министра обороны возмутился поступком украинского президента, который после гибели в Донбассе трёх украинских диверсантов вместо «жесткого ответа» объявил перемирие.