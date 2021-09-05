Под посольством РФ собрались экстремисты. Чубаров угрожает уничтожить Россию

05.09.2021 18:42 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Несколько десятков украинских националистов и представителей запрещённого в РФ экстремистского «меджлиса» провели в Киеве под российским посольством акцию протеста против задержаний своих подельников в Крыму.

Митингующие возмущались задержанию и обыскам у замглавы меджлиса Наримана Джеляла и разгону несанкционированной акции в его поддержку в Симферополе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Крыму снова репрессии, давления, искусственно созданные уголовные дела. Россия продолжает своё дело против тех, кто в Крыму защищает Украину, продолжает свою работу, кто не выехал. Хочу нам пожелать сил, потому что работы много, а нам ещё возвращаться в Крым!» – говорила одна из протестующих, представленная как «членкиня меджлиса».

Другая «активистка» призвала немедленно обращаться к странам-участницам недавно состоявшегося киевского форума «Крымская платформа».

«Сейчас тот самый прецедент, когда должна себя проявить «Крымская платформа» и солидарно обратиться к РФ. Потому что именно поддержка «Крымской платформы Нариманом Джелялом и есть одной из причин того, что его сейчас преследуют и пытаются лишить свободы. Мы обращаемся ко всем участникам «Крымской платформы», которые 23 августа подписали декларацию – немедленно сделать всё возможное, чтобы люди были на свободе», – призвала женщина выступающая.

После этого собравшиеся кричали «Россия геть из Крыма» и бандеровский лозунг «Слава Украине – героям слава».

Далее слово взял главарь меджлиса Рефат Чубаров.

«Это только начало, и я призываю вас в будущем к полной координацией с «Меджлисом крымскотатарского народа», и наши акции будут в Киеве, и в европейских столицах, и в Америке, и в Канаде», – пообещал он.

Далее его речь фактически превратилась в поток русофобской истерии.

«Я вчера одному из своих знакомых в Москве написал такие слова. Дружище, ты просто не представляешь, насколько огромна в мире ненависть к России и, извини, но и ненависть к этническим русским! Вы просто не представляете, насколько вы своих соседей довели до того, что вас все в мире ненавидят, и все в мире хотят сделать так, чтобы ваша страна была разрушена», – кричал экстремист.

«Чтобы на вашей российской, на том, что вы называете территорией, выстроились те государства, народы которых имеют право на свою землю и на своё будущее. И мы будем делать всё для того, чтобы в будущем нашим детям и внуком не пришлось стоять под посольством РФ. Мы будем стараться сделать всё, чтобы ваше государство уничтожили, потому что вы сами, написал я своему бывшему другу, неспособны ни защитить себя, ни удержать своё государство от нападения на своих соседей.

Так должно быть, и эти должны знать, что с каждой репрессией, с каждым преступлением против нас, они увеличивают наши силы и наши действия к тому, чтобы уничтожить это государство, которое не имеет право на существование, потому что оно разрушает мир!» – призывал Чубаров.

«Империя зла рано или поздно разрушится! – добавил ведущий мероприятие член меджлиса Искандер Бариев. – Преступники рано или поздно сядут на скамью подсудимых. А мы – нас миллионы. Мы будем так же работать и с российскими гражданами, которые должны жить и работать в свободной стране, а не в преступной. Слава Украине! Слава крымскотатарскому народу! Слава!»