Под присмотром нациков Нацсовет решает лишить NewsOne лицензии

09.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания вынес решение обратиться в суд о лишении телеканала «NewsOne» лицензии, и заодно добиться расширения своих полномочий.

Об этом в ходе внепланового заседания заявила заместитель главы Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Ульяна Фещук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В проекте решения относительно проведения телемоста «Надо поговорить» у нас есть три пункта:

1. Обратится к лицензиатам провайдеров и программных услуг относительно непреложного соблюдения в своей деятельности требований действующего законодательства Украины. Мы разместили это обращение, со списком юридических лиц, к которым применены такие санкции, на сайте.

2. Я предлагаю создание рабочей группы, к которой со временем привлечь СБУ, РНОБО, НАБУ и НЗК с целью противодействия антиукраинской деятельности.

3. Мы обратимся в Верховную раду относительно внесения изменений в закон о телевидении и радиовещании, чтобы в условиях практически войны, потому что фактически на территории Украины идёт война, Национальный совет должен иметь более широкие полномочия относительно противодействия антиукраинской деятельности», – сказала Фещук.

Также в ходе заседания было сообщено, что Нацсовет инициирует проверку телеканала «NewsOne», в результате которой будет введена уже вторая по счёту санкция, что позволит подать на кампанию в суд и лишить лицензии.

Отметим, что заседание проходило под пристальным присмотром националистов, устроивших под зданием демонстрацию с разжиганием файеров. Также радикалы находились и в самом зале заседания. Соответствующая видеозапись была опубликована на Telegram-канале «С14».

Напомним, вчера основатель неонацистского полка «Азов», депутат Верховной рады Андрей Билецкий грозился массовыми беспорядками и расправой над организаторами телемоста между телеканалами «NewsOne» и «Россия 1» в случае, если его не запретит президент страны Владимир Зеленский. Спустя несколько часов бывший комик выступил с заявлением, в котором назвал готовящийся телемост опасным для страны.