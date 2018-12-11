Под видом туристов из РФ на Украину засылаются «трактористы» и «шахтеры» – Киселев

11.12.2018, Киев, Ольга Козаченко

Ограничение въезда на территорию Украины для граждан России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет – это оправданная мера в условиях войны.

Об этом в комментарии киевскому журналу “Новое время” заявил перебравшийся в Киев бывший российский тележурналист Евгений Киселев, отвечая на вопрос, что он думает о введенном ограничении.

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“Наверное, правильно.А как еще быть? Мы же пониманием, что под видом туристов, под видом людей, которые приезжают навестить родственников, под какими‑то другими благовидными предлогами сюда могут приезжать люди, оказывающиеся потом в роли “трактористов” и “шахтеров”, которые по версии Путина, взялись за оружие на Донбассе. Поэтому в ситуации военного положения и того, что Украина уже пятый год ведет войну, это все же оправданно”, – сказал журналист.

При этом он предлагает “благонамеренным гражданам” обзавестись соответствующими документами и найти способы доказать, что им действительно нужно приехать на Украину по тем или иным причинам.

“А то, что введены возрастные ограничения — это уже детали. Ну, надо же установить какие‑то формальные ограничения. Вот они и установлены”, – добавил Киселев.

“Наши оппоненты — настолько простые ребята, что исключительно по их реакции можно понять, попали или нет.Раз они вопят, значит попали. Другое дело, что тут [в Украине] своей пятой колонны не один миллион”, – сокрушается музыкант.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, на Украине ограничили въезд в страну гражданам РФ мужского пола возрасте от 16 до 60 лет.

В то же время первый президент Украины Леонид Кравчук предложил расширить этот список потенциальными диверсантами, к которым он отнес женщин и собак.