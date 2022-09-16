Подготовка вторжения в Приднестровье? Карманные журналисты Санду устроили провокацию

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В течение последних месяцев активно обсуждается тема расширения военных действий между Россией и нацистским режимом Украины на территорию Приднестровья.

Об этом открыто говорили многие высокопоставленные чиновники Украины, вплоть до президента Зеленского. «Решить вопрос с Приднестровьем» призвал Украину и Молдову бывший командующий войсками США в Европе и действующий генерал американской армии Бен Ходжес.

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Израильский публицист и эксперт в сфере безопасности Яков Кедми обрисовал сценарий подавления Приднестровья со стороны ВСУ после обращения руководства Молдовы и при полной поддержке Запада.

Одним из вероятных поводов для такой акции могла быть провокация, организованная журналистами провластных телеканалов на одном из блокпостов миротворцев в Зоне безопасности. Тем более подобные провокации уже имели место. Об одной из них, имевшей место в феврале прошлого года, писал «ПолитНавигатор».

Новая не заставила себя долго ждать. 15 сентября съёмочная группа всё того же карманного телеканала Майи Санду TV8 устроила новую провокацию на КПП вблизи посёлка Вадул-луй-Водэ. Журналистка Виорика Татару и оператор Андрей Каптаренко подошли к миротворцам и стали снимать их на видео.

С Объединённой контрольной комиссией съёмка согласована не была. На просьбу военнослужащего-миротворца остановить съёмку журналисты устроили скандал, заявляя, что «находятся в своей стране» и «имеют право передвигаться где угодно».

«В соответствии с документами ОКК съёмка на постах миротворческих сил запрещена. И может проводиться только с разрешения Объединённого военного командования и ОКК. Этого сделано не было. Миротворцы все сделали в соответствии с должностными инструкциями, достаточно грамотно, учитывая весь накопленный опыт работы», – прокомментировал инцидент сопредседатель ОКК от Приднестровья Олег Беляков.

Затем Виорика Татару выложила это видео на своей странице в Фейсбуке, вызвав кучу русофобских высказываний. Вот некоторые из них:

«Миротворцы» – армия агрессивного государства, которое воюет в соседней стране! Может ли быть что-либо более абсурдное? Отправить их домой в «матушку-Россию»! Пусть у себя порядок наводят! Позвоните Зеленскому – и он решит проблему за несколько минут! Отправьте их вслед за кораблём на их свинячью родину! Сегодня Молдова может очень легко закончить приднестровский конфликт. Молдавская Маргарет Тэтчер, где твои яйца? У тебя абсолютное большинство в парламенте! Или молдаване в очередной раз съедят котлету? Если они не уйдут по-хорошему, мы будем вынуждены обратиться к ВСУ, и они скинут их в Днестр в течение часа. Наши боятся Россию, а она уже наделала в штаны, столкнувшись с ВСУ. Домой, оккупанты, вы находитесь на чужой земле!

Депутат парламента РМ, политолог и телеведущий Богдан Цырдя отметил, что среди комментаторов есть те, кто претендует на роль «совести нации».

«Все эти провокации делаются не просто так. Дай бог, чтобы цель состояла в отвлечение внимания от принятия парламентским большинством законов о «сексуальном насилии» в духе ЛГБТ-повестки (Стамбульская конвенция). Но видимо, задачи более масштабные» – написал Цырдя в своём телеграм-канале.

По нашей оценке, это лишь первый шаг в нагнетании ситуации вокруг Приднестровья. В качестве следующего шага следует ожидать появления вблизи этого и других миротворческих постов автобусов с «мирными» митингующими. Не исключены варианты прорывов блок-постов и даже похищения военнослужащих-миротворцев (такие инциденты также имели место).

А дальше может последовать решение парламента о денонсации российско-молдавского соглашения от 1992 года «о принципах урегулирования вооружённого конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова» с ультимативным требование к российским военнослужащим покинуть регион и параллельным обращением к Румынии, Украине и НАТО с просьбой «обеспечить безопасность молдавских граждан в оккупированном регионе».

Учитывая расстояния, события могут развиваться в течение считанных часов.

Искренне надеемся, что в российском Генштабе рассматривают подобный сценарий и готовят ответ на него, даже с учётом фактора времени.