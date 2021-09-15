15.09.2021 21:51 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Многие жители подконтрольной Киеву территории Донбасса не верят в украинскую пропаганду о том, что их обстреливают защитники Донбасса или мифическая «российская армия».

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил участник Международной мониторинговой миссии (Чехия), бывший пресс-атташе представительства ЕС на Украине, грантоед и радикал Давид Стулик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Донбассе мы встретили много людей, которые до сих пор считают, что по ним бьёт украинская армия. Хотя они получают доказательства и разъяснения, этих людей очень сложно переубедить, что это не так. Они до сих пор воспринимают российскую пропаганду, что украинская армия обстреливает собственные позиции. Они не видят в этом каких-то нестыковок, что от этих обстрелов погибают украинские военнослужащие. И я не вижу такого нелогичного объяснения, что украинская армия может бить сама по себе», – рассуждает радикал.

Также Стулик подчеркнул, что не поддаются украинской пропаганде в основном люди взрослые, и переубедить их будет очень непросто.

«Над этим надо работать, как-то с этими людьми общаться. Но их будет очень сложно переубедить. Это люди старшего возраста. Среди молодёжи с такой точкой зрения мы не встречались», – уверяет русофоб.

Напомним, ранее ВСУ открыли огонь из 122-мм орудий, тяжёлых миномётов и БМП по району города Докучаевск, в результате чего получили ранения двое пенсионеров. Защитники Донбасса были вынуждены открыть ответный огонь на подавление, в результате которого один украинский боевик погиб и трое получили ранения.

А незадолго до этого украинские боевики едва не устроили гуманитарную катастрофу – они выпустили 24 артиллерийских снаряда по селу Васильевка, где находится насосная станция, которая питает питьевой водой весь Донецк.