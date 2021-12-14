Подписано соглашение о возобновлении ж/д сообщения между Донбассом и Крымом

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В ходе встречи «Перспективы углубления экономической интеграции России и Донбасса» было подписано соглашение между ж/д администрациями Крыма и ДНР.

Об этом журналистам рассказал генеральный директор трансграничного концерна «Железные дороги Донбасса» Василий Назарян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня мы подписываем соглашение с Крымом по взаимодействию и сотрудничеству в рамках двух железнодорожных администраций. Я надеюсь, что это приведёт к желаемому результату», – сказал он.

Это соглашение должно способствовать восстановлению пассажирского и транспортного железнодорожного сообщения между республиками Донбасса и некоторыми регионами России.

Напомним, в рамках этой встречи между Крымом и Донбассом было подписано важное соглашение о полноценном торговом сотрудничестве, согласно которому ЛДНР будут поставлять на полуостров металлопродукцию и зерно.

Кроме того, накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что со стороны республик Донбасса будет сделано всё для восстановления железнодорожных перевозок и беспересадочного сообщения с РФ.