Подписано соглашение о возобновлении ж/д сообщения между Донбассом и Крымом
В ходе встречи «Перспективы углубления экономической интеграции России и Донбасса» было подписано соглашение между ж/д администрациями Крыма и ДНР.
Об этом журналистам рассказал генеральный директор трансграничного концерна «Железные дороги Донбасса» Василий Назарян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сегодня мы подписываем соглашение с Крымом по взаимодействию и сотрудничеству в рамках двух железнодорожных администраций.
Я надеюсь, что это приведёт к желаемому результату», – сказал он.
Это соглашение должно способствовать восстановлению пассажирского и транспортного железнодорожного сообщения между республиками Донбасса и некоторыми регионами России.
Напомним, в рамках этой встречи между Крымом и Донбассом было подписано важное соглашение о полноценном торговом сотрудничестве, согласно которому ЛДНР будут поставлять на полуостров металлопродукцию и зерно.
Кроме того, накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что со стороны республик Донбасса будет сделано всё для восстановления железнодорожных перевозок и беспересадочного сообщения с РФ.
Спасибо!
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