Подписано соглашение о возобновлении ж/д сообщения между Донбассом и Крымом

14.12.2021  20:35 (Мск), Донецк,
Сергей Вредников.  
Просмотров:
 
Дзен, Донбасс, Крым, Общество, Политика, Россия, Севастополь, Транспорт


В ходе встречи «Перспективы углубления экономической интеграции России и Донбасса» было подписано соглашение между ж/д администрациями Крыма и ДНР.

Об этом журналистам рассказал генеральный директор трансграничного концерна «Железные дороги Донбасса» Василий Назарян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В ходе встречи «Перспективы углубления экономической интеграции России и Донбасса» было подписано соглашение между...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



«Сегодня мы подписываем соглашение с Крымом по взаимодействию и сотрудничеству в рамках двух железнодорожных администраций.

Я надеюсь, что это приведёт к желаемому результату», – сказал он.

Это соглашение должно способствовать восстановлению пассажирского и транспортного железнодорожного сообщения между республиками Донбасса и некоторыми регионами России.

Напомним, в рамках этой встречи между Крымом и Донбассом было подписано важное соглашение о полноценном торговом сотрудничестве, согласно которому ЛДНР будут поставлять на полуостров металлопродукцию и зерно.

Кроме того, накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что со стороны республик Донбасса будет сделано всё для восстановления железнодорожных перевозок и беспересадочного сообщения с РФ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Декабрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть