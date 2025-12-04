Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В прорыве ВС РФ в Запорожской области и выходу к Гуляйполю якобы виновны эксперты и соцсети.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в интервью антироссийскому пропагандистскому изданию «Украинская правда» заявил командующий штурмовыми войсками ВСУ полковник Валентин Манько.

Интервьюер заметил, что положение Гуляйполя существенно ухудшила потеря Ровнополя (господствующая высота к востоку от города) и провалы 102-й бригады ТрО.

«Уже открыты производства по поводу того, как оборонялись подразделения, которые здесь стояли. Ситуацию существенно ухудшили также заявления некоторых экспертов, которые утверждали, что Ровнополье и Зеленый Гай находятся в окружении», – сказал Манько.

Ему заметили, что такого рода заявления берутся не из ниоткуда, а из сообщений бойцов.

«Конечно. Когда тебе хочется пойти в СОЧ или отказаться, ты можешь выдумать что угодно», – отмахивается полковник.

Далее он снова взялся за экспертов.

«Я 11-й год воюю, а для многих из нас это уже четвертая – пятая война. Вы считаете, что мы не видим ситуацию? Те комментаторы просто гонятся за лайками. Сидят и смотрят: если угадают – у них куча лайков. Если не угадают, никто даже не извинится. Хуже всего, что в результате этого люди отходят с позиций, что приводит к большим потерям», – винит соцсети командующий.

По его словам, даже из Курской области пришлось отступить, поскольку «были заявления, что бойцы в окружении».

«Подобную информацию всегда подхватывают ботофермы. Есть люди, которые действительно свято верят, что ребята в окружении», – говорит собеседник издания.

При этот он признает, что проблемы с дезертирством в армии будут нарастать и требует ужесточать репрессии.

«У нас кто-то осужден за СОЧ? У нас еще и проводят амнистию. Конечно, это будет порождать следующие и следующие СОЧ. А что касается критики, то каждому критику хотелось бы сказать: если вы знаете, как улучшить положение фронта, идите в вооруженные силы. Почему же с диванов кричите? Приходите сюда! Не обязательно мы будем вас посылать куда-то с автоматом. Но если вы такие специалисты, получайте уровень секретности и приходите к нам. Подсказывайте нам, дуракам, как надо воевать», – резюмировал Манько.

Напомним, что недавно Манько объявил, будто «зачищен центр Покровска», что не соответствовало действительности и вызвало возмущение в пабликах, которые ведут украинские военные.

При этом в других подразделениях жалуются, что штурмовики Манько несут огромные потери.