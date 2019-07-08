Погребинский надеется, что «неопытный интриган» Зеленский исправится после выборов

08.07.2019, Киев, Ольга Козаченко

При новом президенте Украины есть шанс на перемены, поскольку у Владимира Зеленского якобы нет мотивации продолжать курс своего предшественника Петра Порошенко.

Об этом «Известиям» заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

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«Можно надеяться на перемены. У команды Зеленского отсутствует контроль над старыми кадрами. Однако у него нет мотивации продолжать курс Порошенко, например, в контексте политических преследований внутри страны. Это же касается и других внутренних вопросов», — сказал политолог.

При этом он признал, что Зеленский зачастую просто копирует пропагандистские клише Порошенко.

«То, что он говорил, например, в Канаде, — стопроцентная калька того, что сказал бы на его месте Порошенко. Разница в том, что Порошенко сказал бы это на неплохом английском, а Зеленский говорит это на плохом украинском. Но есть надежда, что он скорректирует риторику после выборов в парламент. Зеленский неопытный интриган — не умеет при слабых картах выигрывать покер. Ему нужна опора, а ею должно стать большинство в Верховной раде», — полагает Погребинский.

Отметим, что и сам президент, и представители его команды продолжают озвучивать противоречивые и зачастую взаимоисключающие заявления, особенно если это касается войны в Донбассе и отношения с мятежными регионами.

Так, в ходе избирательной кампании Зеленский обещал установить мир в Донбассе и не исключал проведения прямых переговоров с РФ по этому поводу, но после своей победы на выборах заявил, что против особого статуса Донбасса, который предусмотрен взятыми на себя в Минске Украиной обязательствами.

Кроме того, назначенный главой президентского офиса Андрей Богдан предложить дать Луганску и Донецку право на официальный статус русского языка, но затем в команде Зеленского заявили, что Богдан озвучил лишь свое собственное мнение.