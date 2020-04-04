04.04.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Белоруссия, Политика, Украина
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Погребинский отчитал Зеленского за санкции против Белоруссии




Поддержка Украиной санкций, введенных Европейским Союзом против Белоруссии, – продолжение командой Владимира Зеленского политики заискивания перед Западом, даже если такая линия в перспективе вредит украинским интересам.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На самом деле, ничего не произошло, просто это есть продолжение этого тупикового пути: «мы будем вместе с ЕС, даже если он будет требовать какие-то вещи, которые будут противоречить национальным интересам Украины, потому что мы хотим когда-то стать частью Европейского Союза».

Это абсолютно тупиковый и бессовестный путь при понимании, что, во всяком случае в среднесрочной перспективе, нет никаких предпосылок стать частью ЕС.

Да и если бы даже было, новое время показывает, что Европейский Союз уже перестаёт быть тем «градом на холме», – заявил Погребинский.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее в Киеве санкции Зеленского против Лукашенко назвали «абсолютно сумасшедшим и неоправданным действием».

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