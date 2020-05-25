25.05.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Политика, Украина, Федерализация
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Погребинский прогнозирует Украине коллапс и фрагментацию


Раздираемую внутренними противоречиями Украину ждёт социально-экономическая катастрофа, которая приведёт к ослаблению центра.

Об этом в эфире телеканала «TV Center» заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я, когда говорю о катастрофе, имею в виду социально-экономический коллапс, который приведёт к фрагментации украинского государства, когда местные элиты будут вынуждены взять на себя ответственность за то, что происходит у них.

Тогда будет резкое ослабление центра с неизвестными в будущем последствиями. Может, это перерастёт в федеративное государство. На мой взгляд, было бы неплохо», – сказал политолог.

Напомним экс-депутат Верховой рады Кирилл Куликов заявил, что Украина сможет выжить только при полной федерализации, а полумеры с особым статусом для отдельных регионов ей не помогут. Федерализация – это единственное, что способно решить внутренний раскол и запретить приезжим из западных регионов устанавливать свои порядки и сносить памятники советским воинам-освободителям.

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