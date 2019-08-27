Погребинский: Путин не поддержал план Козака по Донбассу

27.08.2019, Киев, Максим Карпенко

Владимир Путин склоняется к поддержке плана по Украине, предложенного помощником Владиславом Сурковым, который предусматривает долгое изматывание Киева требованием выполнения Минских соглашений и начала федерализации бывшей советской республики. Другая концепция – о скором возвращении Донбасса под контроль Киева ради отмены санкций и облегчения нагрузки для бюджета, отстаивавшаяся вице-премьером Дмитрием Козаком, была отвергнута.

Об этом в эфире украинского телеканала NewsOne заявил киевский политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В структурах, близких а администрации президента, правительству Российской Федерации, есть разные точки зрения насчет решения проблем Юго-Востока, проблем Донбасса.

Одна точка зрения, якобы, связана с вице-премьером Козаком, который имеет опыт, работал в Молдавии в свое время. Якобы, Козак считает, что слишком дорого обходится Донбасс России и надо найти возможность хоть кому-нибудь его отдать, чтобы не тратить деньги, которые нужны для других целей.

А другая точка зрения у Суркова и компании, которые считают, что надо «Минские соглашения» довести до конца и таким образом закончить этот процесс.

Это, действительно, две разные точки зрения, но они существуют ровно столько, сколько нужно времени для того, чтобы Путин принял какие-то свои решения.

И, по моей информации, эти разногласия с месяц назад были, Путин решение принял, и позиция, насколько я понимаю, позиция Суркова признана более адекватной ситуации, и мы видим по высказываниям на международном уровне президента Российской Федерации, что он придерживается именно такой точки зрения: «Минские соглашения» – и вперед», – заявил Погребинский.

Экс-советник правительства ДНР Роман Манекин ранее подверг критике концепцию Суркова, подчеркнув, что жители Донбасса более пяти лет воюют за воссоединение с Россией, а не сохранение региона в составе Украины в том или ином статусе.

По его мнению, предложение изматывать Украину требованием выполнять Минские соглашения – означает, прежде всего, перспективу неопределенно долгого продолжения обстрелов и «удлинение трагедии населения Донбасса».