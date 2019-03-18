Погребинский рассказал о дезориентации украинцев

18.03.2019

Несмотря на крымский вопрос, прагматичные экономические отношения между Россией и Украиной вполне возможны.

Об этом в комментарии “Московскому комсомольцу” заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, давая оценку последним соцопросам об отношении украинцев к России.

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“Больше половины украинцев хорошо относится к России, треть населения относится откровенно враждебно, и еще есть часть колеблющихся. Однако люди в значительной мере дезориентированы. Например, некоторые опросы показывают, что около 60% украинцев считают Россию государством-агрессором. Получается, что примерно 20% респондентов считают Москву агрессором, но все равно симпатизируют ей. Такую шизофреническую позицию можно объяснить нестабильной ситуацией в республике и неэффективностью государственной антироссийской пропаганды”, – сказал политолог.

По его мнению, проблема Крыма не позволит отношениям между двумя странами вернуться на уровень до 2014 года.

“Но это не значит, что нельзя развернуться в пользу прагматического сотрудничества, в частности, в сфере экономики, – добавил Погребинский. – Причем это будет соответствовать интересам и Москвы, и Киева. В пример можно привести отношения между Китаем и Тайванем. Пекин считает, что Тайвань является его провинцией, а тот считает себя независимым государством. При этом товарооборот между ними примерно равен всему ВВП Украины”.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, в Киеве признали, что русофобская пропаганда дала серьезный сбой.

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