В Киеве признали, что русофобская пропаганда дала серьезный сбой

17.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Люди на Украине настолько устали на протяжении пяти лет слышать одну и ту же русофобскую пропаганду, что уже не верят ей.

Об этом на YouTube-канале «Капитал» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы ведь знаем, что любая пропаганда рано или поздно изнашивается. Это эффект износа пропаганды. Доказано, что если человек услышит что-то 15 раз, то он в это верит. А если он услышит что-то 25 раз – он перестаёт в это верить. Это износ той информационной политики, которая была.

Потому что, если бы параллельно с той информационной политикой, которая есть в нашей стране, ещё предлагали бы какие-то новаторства, кроме «язык-мова-вера», например, новый план по Донбассу или новую конституционную реформу. То есть если бы были какие-то выходы, то она [пропаганда], возможно, работала дольше. А от повторения одного и того же на протяжении пяти лет люди устают», – сказал эксперт в ответ на вопрос, почему на Украине улучшилось отношение к россиянам.

Однако, по его мнению, Киев всё равно продолжит свою русофобскую политику, потому что США сохранят свое влияние на Киев при любом результате выборов.

«Все три кандидата в той или иной мере прозападные. То есть идти на какие-либо компромиссы по Донбассу или что-то рационально обсуждать по Крыму – они будут мало способны. Возможно, что-то поменяют парламентские выборы, но надежды тоже мало», – добавил Бортник.