Погребинский: «Торгаш и барыга Порошенко кинет Зеленского»

06.05.2020, Киев, Вадим Москаленко

Бывший президент Украины Пётр Порошенко заключил с нынешним главой государства Владимиром Зеленским негласный союз ради того, чтобы избежать уголовного преследования. Однако, когда такая опасность исчезнет, прожжённый бизнесмен сразу предаст своего «союзника».

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Порошенко – торгаш, барыга, как его называл Саакашвили. Он «кинет» Зеленского только тогда, когда это будет в его собственных интересах.

Конечно. сейчас ему Зеленский нужен для того, чтобы остановит уголовное преследование. И до этих пор он может изображать какую-то критическую позицию, но в ключевых для Зеленского вопросах, я думаю, он будет подставлять плечо. До тех пор, пока он будет считать, что сохраняется угроза его уголовного преследования.

Сегодня это такой краеугольный камень политики Зеленского», – сказал Погребинский.

Напомним, ранее бывший замглавы администрации президента Украины времен Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов рассказал, что развал фракции «Слуга народа» на несколько групп, ориентирующихся на разные центры влияния вынудил Владимира Зеленского заключить такой нелицеприятный союз.