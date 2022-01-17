Погребинский: Я удивлен происходящим вокруг биолабораторий США на Украине

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Новости Украины

На территории Украины есть американские объекты, которые находятся вне украинской юрисдикции и не контролируются государством.

Гробовая тишина относительно американских биолабораторий, расположенных на Украине, может свидетельствовать только о глобальном «договорняке» и давлении со стороны всех заинтересованных сторон.

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Об этом в эфире интернет-канала «Topinform» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я удивлюсь тому, что нет разговоров по поводу американских лабораторий на территории Украины, которые находятся вне юрисдикции украинского государства. Есть ощущение, что с американцами договорились не трогать эту тему. Мне кажется, что это понятно для всего мира, с какой стати на территории суверенного государства есть объекты, которые не могут контролироваться этим государством? Такое может происходить только под давлением», – сказал эксперт.

«На Галичине уже есть постоянно действующая натовская база, там проходит 20 учений в год, значит, они там постоянно живут. Мне кажется, что заявить о каком-то компромиссе сразу после переговоров американцы не могут, должно ещё что-то произойти, чтобы и французы, немцы и итальянцы сказали: «Дайте России того, что они требуют, потому что мы оказываемся на грани войны», – резюмировал Погребинский.

Напомним, ранее в Москве отметили, что Россия, выдвинув ультиматум Вашингтону, поставила под сомнение геополитическое влияние США.

Кроме того, ранее в Москве заявили, чтобы серьёзно соперничать с США, нужно достучаться до американского обывателя, который до сих пор считает, что возможности ответного удара России – это блеф. Поэтому необходимо нанести удар по лабораториям США на территории СНГ.