Похищение Мадуро. США планировали то же самое в Иране

Протесты в Иране имеют теснейшую связь с тем, что сейчас происходит в Венесуэле, и направлены они на установление Вашингтоном контроля над энергетической сферой в мире через насильственную смену правительств. Этот факт подтверждают и иранские власти, да и сам агрессор этого не скрывает.

Прямым указанием являются угрозы Дональда Трампа ударить по Ирану в случае применения оружия против демонстрантов.

Протесты начались с социально-экономических лозунгов из-за обесценивания местной валюты. Прозападная оппозиция и спецслужбы Израиля и США попытались сразу оседлать движение, придав толпе уже требования свержения самого политического строя. Выступления стали моментально радикализироваться с применением диверсий, а при захвате «активистов» у них на смартфонах оказывались инструкции о том, как себя вести при задержании, – при том, что беспорядки изначально управлялись по чёткому плану.

Чьи уши торчат за митингами, видно из слов премьер-министра Израиля Нетаньяху, который заявил на заседании кабинета в минувшее воскресенье: «Вполне возможно, что мы находимся в моменте, когда иранский народ берёт свою судьбу в собственные руки».

Дело дошло до того, что Моссад официально разместил на фарси объявление с призывом к бойцам службы «Басидж», входящего в состав КСИР, переходить на «сторону народа», и повернуть оружие против своего начальства.

Активное участие внешних сил в подогреве протестов подтвердил и начштаба армии Ирана генерал-майор Абдолрахим Мусави, который указал на ведение «гибридной войны» со стороны Вашингтона и Тель-Авива.

Он назвал это попыткой реванша за провал прежней операции, когда в течение 12-дневной войны не удалось устроить «революцию» и свергнуть действующее правительство.

Верховный лидер Ирана Аятолла Хаменеи призвал отделить протестующих от организаторов и подстрекателей со стороны:

«Протест — это одно, а беспорядки — совсем другое. С протестующим можно и нужно разговаривать, ответственные лица должны с ним говорить. Но разговоры с зачинщиками беспорядков бесполезны — их нужно поставить на место».

Собственно этот сценарий уже раз за разом прокручивается в Иране в течение последних лет, и нынешний всплеск выступлений является отнюдь не случайным, а скоординированным с операцией в другой части земного шара.

Иранский эксперт в сфере безопасности Мустафа Хошчешм указал, что американцы готовили аналогичную акцию по аресту и вывозу из страны нескольких высокопоставленных чиновников по «венесуэльскому сценарию» во время недавнего конфликта с Израилем. Спецподразделения США должны были проникнуть в ИРИ и произвести захват официальных лиц.

Это подтверждает, что новая атака на Иран, предпринятая сейчас одновременно с похищением Мадуро в Венесуэле, – часть единой продуманной стратегии в глобальном противоборстве США с Китаем с целью выбить главных поставщиков нефти для Пекина. И, естественно, ещё и захватить богатейшие ресурсы этих стран, видоизменив геополитический ландшафт на Ближнем Востоке и в Латинской Америке.

Если у Трампа получится, это приведёт к коренному переформатированию мирового рынка нефти, что, конечно, ослабит КНР, но пострадают в итоге и все те, кто сейчас пытается лавировать, торгуясь, заискивая или даже переориентируясь на Запад. Ведь в случае прихода к власти проамериканских режимов в Венесуэле и Иране – это непосредственно подорвёт не только монополию ОПЕК, но и ударит по тому же Казахстану, так как приведёт к снижению цен на нефть.