Похороны украинского неонациста во Львове обернулись грандиозным скандалом

09.03.2019, Донецк, Александр Гусар

Похороны украинского неонациста Богдана Слободы, о смерти которого в зоне боевых действий в Донбассе сообщалось ранее, обернулись грандиозным скандалом во Львове – как оказалось, украинский военный погиб в ходе пьяных разборок, а командование по ошибке отправило родителям тело другого солдата.

Об этом сегодня во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Похороны во Львове отметились скандальными заявлениями членов семьи, которые не опознали в погибшем своего родственника. Как оказалось, командование «ООС» по ошибке отправило на родину тело другого военнослужащего.

Данный случай вызвал широкий общественный резонанс, и дабы сгладить ситуацию и выгородить командование ВФУ, к этому делу незамедлительно подключились украинские военные пропагандисты, которые через подконтрольные СМИ распространили информацию, что, якобы ,в конце концов мать признала-таки своего сына по родинкам и по результатам экспертизы ДНК», – сообщил Даниил Безсонов.

Он отметил, что и несведущему в медицине человеку понятно, что проведение теста на ДНК – дорогая и длительная процедура.

«Ответ простой, никакого теста на ДНК не было, и быть не могло, так как в реальности имеет место факт халатности со стороны должностных лиц. Не исключено, что это не единственный случай доставки чужих тел родственникам, что свидетельствует о наплевательском отношении украинского военного командования к своим военнослужащим – как при жизни, так и после их смерти», – добавил Безсонов.

Ранее «ПолитНавигатора» сообщал, о том, что пьяные украинские солдаты расстреляли своего командира, сделавшего им замечание по поводу распития спиртных напитков.