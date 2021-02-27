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27.02.2021, Симферополь, Михаил Рябов
 
Дзен, Крым, Политика, Россия, Украина
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Поклонская призналась в любви к Львову и осыпала Зеленского комплиментами

Новости Украины

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что, несмотря на репрессии против крымчан, она по-прежнему верит в диалог с Владимиром Зеленским, которого считает «успешным человеком с великолепным творческим подходом».

Об этом говорится в специально распространенном обращении Поклонской.

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«Скажу прямо: для меня важно, как складываются отношения с Украиной. Знаю, что большинство людей меня в этом поддержит. Беру на себя смелость заявить о том, что люди хотят мира и добрых отношений. Именно поэтому долго ищу контакт с украинскими политиками — хотя бы для какого-нибудь диалога в сторону благоразумия.

Владимир Зеленский (успешный человек с великолепным творческим подходом и бережным отношением к народной культуре, традициям, семейным ценностям) обратился к нам — крымчанам. При этом такое обращение является красивым монологом, но слова снова расходятся с поступками (закон о языках, уголовное преследование крымчан, лишение людей пресной воды, страх диалога с нами и т.д.).

Я обращаюсь к Владимиру Зеленскому: знаю, что Вы любите Украину. Я её тоже люблю. Но в 2014 году у меня отняли эту страну, мой любимый Киев, Донбасс, Полтаву, Львов, Днепропетровск…

Надо уже признать, что после госпереворота в Украине мы все стали жить в другом мире. Кто виноват? У Вас говорят, что я виновата, крымчане виноваты, Путин виноват… Все кругом виноваты — кроме тех, кто организовал захват власти в Украине и лишил полуостров признаков и функций украинской государственности, отрезав и отказавшись от нас полностью.

Я о другом: давайте хотя бы начнём разговаривать друг с другом — я бы очень этого хотела. Несмотря на все сложности и критику в мой адрес, надеюсь на поддержку», – заявила Поклонская.


Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что Поклонская назвала себя коренной украинкой и заявила, что правильно употреблять выражение «в Украине», а не «на Украине», как это предусмотрено литературными нормами русского языка.

А недавно Поклонская наперекор спикеру Госдумы Вячеславу Володину встала на защиту Украины: «Она тоже вкладывала в Крым».

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