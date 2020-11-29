Поклонская наперекор Володину встала на защиту Украины: «Она тоже вкладывала в Крым»

29.11.2020, Москва, Максим Карпенко

Крымская власть напрасно сваливает все проблемы полуострова на «украинский период» – за это время в республике было многое сделано, но хватало и разрухи.

К такому выводу в эфире либеральной российской радиостанции «Эха Москвы» пришла бывший прокурор Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Поклонская похвалила украинские инвестиции в Крыму и заявила, что спустя почти семь лет вхождения Крыма в состав России на полуострове не осталось «украинского наследия».

«Мне надоело, когда в Крыму чиновники говорят: «Так это же украинское наследие тяжелое». Скажите, сколько лет еще говорить – 30, 50… 100… – о том, что это украинское наследие? За 7 лет… О каком еще украинском наследии можно вести речь? Я не согласна. Забывать надо про украинское наследие.

Между прочим, и в украинские времена ведь тоже вкладывалось в Крым. Дороги, газификация Южного берега Крыма – это в украинское время. Там дорога Симферополь – Ялта в украинское время. Да, была разруха, да, пансионаты… я тоже это принимаю, но не нужно списывать всё на украинское наследие. Времени уже достаточно прошло», – заявила Поклонская.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что во время пребывания под контролем Украины Крым понес колоссальные убытки. По его словам, профильные комитеты должны рассмотреть эту проблему и вынести на международное обсуждение вопросы компенсации.

«Давайте мы поручим нашим профильным комитетам совместно с профильными комитетами Госсовета Крыма изучить этот вопрос, проанализировать, просчитать, сколько потеряла экономика Крыма за счет той разрушительной политики Украины, которая здесь насаждалась, сколько потерял народ, какие права были нарушены.

И через наши парламентские структуры, европейские структуры, мы с вами возьмем и обяжем Украину компенсировать то, что потерял Крым за эти 25 лет… Надо посчитать, сколько Украина задолжала, а так как их еще и Евросоюз поддерживает, какие долги на Евросоюз перейдут», – заявил Володин.