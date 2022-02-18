Поклонская участвовала в «Дне украинской вышиванки» в Москве

18.02.2022  14:37 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Дзен, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

Никакой войны между русскими и украинцами нет, поэтому в Москве должен продолжать работать культурный центр Украины, восхваляющий «незалежную».

Об во время общения с подписчиками в соцсетях заявила новоназначенная замглавы Россотрудничества, экс-депутат Госдумы и бывшая прокурор Крыма Наталья Поклонская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Никакой войны между русскими и украинцами нет, поэтому в Москве должен продолжать работать культурный...

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«Я не согласна с выражением о том, что есть война между русскими и украинцами, её нет и никогда не будет. Потому что грош нам цена, если вдруг мы поверим в то, что между нами может быть какая-то война. Я украинка, русскоязычная украинка, и мы не можем воевать друг с другом.

Мы один народ, разные страны. Политики и журналисты могут говорить всё что угодно, но люди сами воспринимают эту информацию и поддаются на пропаганду», – сказала Поклонская.

Замглавы Россотрудничества отметила, что Украину нужно популяризировать в хорошем свете.

«В Москве работает представительство Украины, Национальный культурный центр Украины в Москве на Арбате. Прекрасный центр, который проводит мероприятия, скажу по секрету, я была у них на «День украинской вышиванки» в декабре.

Это радует, потому что есть возможность соприкоснуться с украинской культурой в Москве. Нет этого панического настроения, что всё связанное с Украиной нужно закрыть и заколотить, нет, здесь свободно функционирует этот центр, и учат украинский язык. Украина – прекрасная страна и её нужно показывать в красивом свете. Я радуюсь тому, что в Москве можно показать Украину в красивом свете», – заключила Поклонская.

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