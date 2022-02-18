Поклонская участвовала в «Дне украинской вышиванки» в Москве

Никакой войны между русскими и украинцами нет, поэтому в Москве должен продолжать работать культурный центр Украины, восхваляющий «незалежную».

Об во время общения с подписчиками в соцсетях заявила новоназначенная замглавы Россотрудничества, экс-депутат Госдумы и бывшая прокурор Крыма Наталья Поклонская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не согласна с выражением о том, что есть война между русскими и украинцами, её нет и никогда не будет. Потому что грош нам цена, если вдруг мы поверим в то, что между нами может быть какая-то война. Я украинка, русскоязычная украинка, и мы не можем воевать друг с другом.

Мы один народ, разные страны. Политики и журналисты могут говорить всё что угодно, но люди сами воспринимают эту информацию и поддаются на пропаганду», – сказала Поклонская.