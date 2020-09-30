Полевой командир косовских боевиков не признает Специальный суд в Гааге

30.09.2020, Белград, Алексей Топоров

Замруководителя «Содружества ветеранов UCK», член косовского клана Харадинаев – Насим Харадинай, на заседании Специального суда по Косово заявил, что не признает эту инстанцию, поскольку ее мандат истек в августе этого года.

Бывшего бандита решили арестовать из-за потенциальной угрозы, которую он и его подельники представляют для свидетелей обвинения.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я не признаю этот суд и его деятельность, пятилетний срок полномочий этого суда истек уже в августе, – заявил Харадинай на предварительном заседании после его ареста на территории Косово в минувшую пятницу. – В этом суде мы обвиняем политиков нашей страны, которые позволили учредить его из-за своих карманов. Даже если вы оштрафуете меня на 500 тысяч евро, вы не сможете изменить ни мое, ни мнение моих людей об этом суде».

Защитник Харадиная, голландский адвокат Ван Мартенс, заявил, что защита просила суд немедленно снять с него все обвинения и освободить его из-под стражи. Защитник указал, что Харадинаю не предъявлено обвинение в военных преступлениях, ради которых и был учрежден этот суд, а потому он не компетентен преследовать его. На это в прокуратуре Специального суда отметили, что до предъявления обвинения предстоит ряд следственных действий, которые происходят сейчас.

«Сейчас мы собираем информацию от многочисленных свидетелей, которые признались, что были напуганы (тем, что досье с их именам попало в руки боевиков – ред.), поэтому Харадинай был арестован. Мы уверены, что эта процедура будет быстрой », – сказал помощник прокурора Джек Смит.

В ордере на арест Харадиная указано, что тот проводил пресс-конференции 7, 16 и 22 сентября, на которых предоставил средствам массовой информации секретную и конфиденциальную информацию и документы, связанные с работой специализированного прокурора Косово, назвав свидетелей обвинения и предоставив информацию об их местонахождении и другие личные данные. По словам прокурора, такое поведение представляет собой серьезную угрозу и является средством принуждения свидетелей, чтобы отговорить их от дачи показаний или убедить дать ложные показания прокурору и суду.