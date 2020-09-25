Второй арест за сутки. Косовская полиция с церемониями арестовала Насима Харадиная

25.09.2020, Белград, Алексей Топоров

Зампред «Организации ветеранов Армии освобождения Косово (UCK)» Насим Харадинай был арестован вслед за своим шефом Хисни Гуцати в Приштине после утечки обвинительного досье Специального суда по Косово в Гааге.

Для ареста бывшего боевика из клана Харадинаев не стали задействовать оккупационную миссию EULEX, ограничившись местной «полицией», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Харадинай была арестован, когда шел на встречу с журналистом телеканала Т7 Вехби Кайтази. Впоследствии Харадинай обвинил репортера в том, что тот навел на него полицейских.

Брать зампреда «Организации ветеранов Армии освобождения Косово» (UCK) прибыл косовский спецназ ROSU, однако бывший боевик отказался ехать со спецназовцами, дождавшись обычного патрульного экипажа полиции, с которым и уехал. К месту инцидента подтянулась толпа зевак, которая поддерживала экс-боевика скандированием и аплодисментами.

«Есть ли у нас государство, государственные органы и парламент? Есть ли у нас Конституция. Есть ли у какое-нибудь право без стука входить в чей-то дом, не говоря уже об офисах? EULEX обращается с нами так, потому что не считает нас людьми, – бесновался Харадинай. – Если этот (Специальный) суд не принадлежит Косово, то мы против этого суда и будем работать против него. Сегодня мир смеется не над теми, кого взяли, а над теми, кто говорит, что у них есть государство и что они якобы видят его».

Напомним, что в первой половине дня бойцы оккупационной европейской полицейской миссии EULEX провели обыск в офисе «Организации ветеранов UCK», арестовав ее главу Хисни Гуцати.

Поводом для ареста и обыска стала утечка обвинительного досье Специального суда по Косово, которая оказалась на руках у бывших боевиков, и этот факт был предан огласке представителем криминального клана Харадинаев, двоюродным братом военного преступника и экс-«премьера» Косово Рамуша Харадиная – Насимом Харадинаем.