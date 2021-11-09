Новости Украины

Партия «Зелёных» пролоббировала в Германии остановку всех АЭС и отказ от угля, поэтому останется только российский газ.

Об этом в эфире интернет-канала «Капитал» заявил политический эксперт Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Позиция «Зелёных» в Германии такова, что газ чище угля и не такой страшный, как атом. При том, что ультразелёное крыло требуют прекратить использование природного газа до 2035 года. Но, нужно понимать, на каком фоне идут эти дискуссии: все германские АЭС будут отключены к концу 2022 года. С 1 января 2023 года ни одной атомной станции не будет. Радикальные зелёные силы выиграли в Конституционном суде Германии и заключили, что использование угля должно прекратиться к 2030 году, это пока не закон, но планируется, что угольная генерация будет полностью прекращена к 2038 году», – сказал он.

Кроме того, политолог отметил, что «Зелёная» партия Германии помогает «Газпрому» лоббировать переход Берлина на российский газ.

«Вопрос: а что остаётся? Потому что невозможно нарастить такими темпами зелёную энергетику, поэтому остаётся только газ. Я говорил, что «Зелёные» – полезные идиоты для «Газпрома», и абсолютно бесплатные. Кстати, никто их ни в чём не подозревает, потому что – на словах они борются против «Газпрома» и других газовых компаний. Партия «Зелёных» – маленький глупый друг огромного российского газового медведя. Тем более, я приведу немецкие данные: две трети сторонников «Зелёных» поддерживают строительство «Северного потока-2». Это, конечно, меньше, чем у других партий, к примеру, избиратели «Альтернативы для Германии» на 90 процентов поддерживают «Северный поток-2». Но эти две трети – подавляющее большинство», – заключил Джангиров.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что украинцы должны вынудить Германию заплатить за запуск «Северного потока-2» и построить на Украине эффективную «зелёную» энергетику.

Кроме того, раньше в Киеве отметили, что «Северный поток-2» уже несколько месяцев приносит доход, которого хватает, чтобы покрыть пандемию коронавируса, все проигранные суды и само строительство газопровода.